Festival di Sanremo, la scaletta e gli ospiti della seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo 2025 presenta 15 artisti in gara, con ospiti speciali e il pubblico coinvolto nel voto, a partire da mercoledì 12 febbraio

Il Festival di Sanremo 2025 continua a catturare l’attenzione del pubblico e dei media, con la sua seconda serata in programma mercoledì 12 febbraio. Questo evento musicale, che si tiene al Teatro Ariston, presenta un mix di artisti affermati e nuovi talenti, offrendo un’importante piattaforma per la musica italiana. Con un cast di cantanti di alto profilo, la serata promette emozioni e spettacolo, coinvolgendo non solo gli spettatori dal vivo, ma anche quelli che seguono l’evento da casa.

La scaletta della serata prevede l’esibizione di 15 dei 29 artisti in gara, con l’ordine di uscita già stabilito. Rocco Hunt aprirà la serata con il suo brano, mentre Willie Peyote la chiuderà poco dopo l’una. Questo formato permette al pubblico di riascoltare i brani presentati nella prima serata, creando un’atmosfera di attesa e partecipazione. Accanto a Carlo Conti, ci saranno come co-conduttori Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, che contribuiranno a rendere l’evento ancora più coinvolgente. Inoltre, Damiano David, noto come frontman dei Maneskin, sarà l’ospite speciale della serata, portando con sé l’energia e il successo della band, che ha trionfato a Sanremo nel 2021.

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 è stata attentamente pianificata, con l’obiettivo di intrattenere il pubblico e valorizzare i talenti in gara. Durante la serata, i 15 artisti selezionati si esibiranno sul palco dell’Ariston, presentando i loro brani in un clima di competitività e creatività. Il televoto del pubblico e la Giuria delle Radio giocheranno un ruolo cruciale nel determinare le preferenze, con la classifica finale che verrà stilata alla fine della serata. I cantanti che si esibiranno includono nomi noti come Fedez, Giorgia e Achille Lauro, nonché artisti emergenti come Rose Villain e Bresh. L’ordine di esibizione è stato reso pubblico e suscita già grande attesa tra i fan.

Rocco Hunt

Elodie

Lucio Corsi

The Kolors

Serena Brancale

Fedez

Francesca Michielin

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Bresh

Achille Lauro

Giorgia

Rkomi

Rose Villain

Willy Peyote

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2025

Oltre agli artisti in gara, la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 vedrà la partecipazione di diversi ospiti. Accanto ai conduttori, si esibiranno anche artisti e volti noti del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti attesi ci saranno il cast del film “Follemente” di Paolo Genovese e il cast della fiction “Belcanto” con Vittoria Puccini. Sarà presente anche la pattinatrice Carolina Kostner e i protagonisti della fiction su Peppino Di Capri, Francesco del Gaudio e Alessandro Gervasi. Inoltre, ci sarà un’esibizione attesa sul Suzuki stage da parte di Big Mama. Questo mix di musica, spettacolo e cultura rende la serata ancora più ricca e interessante, attirando un pubblico variegato e appassionato.

La serata di mercoledì 12 febbraio si preannuncia quindi come un importante appuntamento per il Festival, con una scaletta che promette emozioni e sorprese, incorniciata da una conduzione di alto livello e dalla presenza di ospiti di spicco. I fan sono in attesa di scoprire quali artisti si distingueranno e quali brani conquisteranno il pubblico e la giuria.