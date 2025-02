Festival di Sanremo, la scaletta e gli ospiti della terza serata

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 presenta 14 artisti in gara, con ospiti come Duran Duran e Iva Zanicchi, e decreta il vincitore della categoria Nuove Proposte.

Il Festival di Sanremo 2025 sta vivendo una fase cruciale con la sua terza serata, che rappresenta un momento significativo nel percorso della manifestazione musicale. Dopo le prime due serate piene di emozioni e sorprese, il palco del Teatro Ariston accoglierà 14 Big che non si sono ancora esibiti, pronti a presentare le loro canzoni di fronte al pubblico e alle giurie. Questa serata promette di essere ricca di intensità e aspettative, con la competizione che si fa sempre più serrata.

Le dinamiche della serata di gara

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 seguirà lo stesso schema delle precedenti, con la classifica provvisoria che verrà determinata attraverso il Televoto e la Giuria Radio. Questa modalità di voto aggiunge un ulteriore elemento di suspense, poiché il pubblico avrà la possibilità di influenzare le posizioni in classifica. Alla conclusione della serata, saranno annunciati i cinque artisti più votati, ridefinendo così i rapporti di forza tra i concorrenti. La serata precedente ha già riservato colpi di scena, come la sorprendente entrata di Fedez tra i primi cinque, che ha superato Brunori Sas, il quale non si era ancora esibito. Questo rende la situazione ancor più avvincente, poiché il ritorno sul palco del cantautore calabrese potrebbe alterare nuovamente gli equilibri della competizione.

Scaletta terza serata Sanremo 2025: i cantanti e gli ospiti

Per la serata di oggi, il conduttore Carlo Conti sarà affiancato da tre celebrità molto amate dal pubblico: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Questa combinazione di eleganza, energia e comicità promette di rendere la serata ancora più coinvolgente. Sul palco saliranno anche i leggendari Duran Duran, che tornano in Italia a 40 anni dalla loro prima esibizione a Sanremo, pronti a far rivivere i loro classici e a coinvolgere il pubblico con performance indimenticabili. Inoltre, un momento speciale sarà dedicato a Iva Zanicchi, che riceverà il Premio alla Carriera, riconoscendo i suoi numerosi successi nel panorama musicale italiano. Anche Edoardo Bennato sarà presente, con la sua storica carriera che continua a lasciare un segno indelebile nella musica italiana.

Un altro momento atteso è l’esibizione del Teatro Patologico, che presenterà una performance emotiva ispirata al suo spettacolo, un progetto innovativo concepito da Dario D’Ambrosi, volto a promuovere l’arte come strumento di inclusione sociale. Anche il cast della serie Mare Fuori avrà spazio per anticipare dettagli sulla nuova stagione, che promette di regalare nuove e appassionanti storie. Oltre alla competizione tra i Big, stasera verrà anche proclamato il vincitore della categoria Nuove Proposte, con Alex Wyse e Settembre che si contenderanno il titolo. Questo risultato sarà determinato dai voti espressi attraverso Televoto, Giuria Radio e Giuria Stampa, rendendo il verdetto un momento cruciale per le carriere dei giovani artisti.

Le attese della serata e i concorrenti

La terza serata del Festival di Sanremo 2025 si preannuncia come un evento di grande rilevanza, in grado di emozionare e intrattenere milioni di spettatori. Con le esibizioni dei Big, gli ospiti di alto profilo e l’incoronazione del nuovo vincitore della categoria giovani, la serata si configura come un crocevia per le carriere di molti artisti. Le attese sono elevate, e il pubblico si chiede chi sarà capace di spiccare tra le esibizioni di stasera e come cambieranno le dinamiche della classifica provvisoria dopo questa serata. La competizione si intensifica e l’interesse per il Festival di Sanremo continua a crescere.

Ecco l’elenco dei cantanti che si esibiscono stasera:

Brunori Sas – L’albero delle noci Clara – Febbre Coma_Cose – Cuoricini Francesco Gabbani – Viva la vitaGaia – Chiamo io chiami tu Irama – Lentamente Modà – Non ti dimenticoNoemi – Se t’innamori muori Olly – Balorda nostalgiaMassimo Ranieri – Tra le mani un cuore Sarah Toscano – Amarcord Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola Joan Thiele – Eco Tony Effe – Damme ‘na mano