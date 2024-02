La seconda serata del Festival di Sanremo ha conquistato davvero tutti, ma tra le altre cose, sono sorti diversi interrogativi. Tra questi, cosa c’era scritto sulle unghie di BigMama? Qual è il messaggio che si cela dietro a questa favolosa manicure?

BigMama all’Ariston

Cerchiamo di fare chiarezza in merito a questo particolare di bellezza che non è di certo passato inosservato!

Festival di Sanremo 2024: tra i concorrenti anche BigMama

Questa nuova edizione del Festival di Sanremo sta infiammando l’Italia, così come i concorrenti che hanno deciso di partecipare a questo evento così tanto atteso. Tra i nuovi concorrenti è impossibile non citare BigMama, una ragazza dalla voce a dir poco meravigliosa.

BigMama

La donna, che ha solo 23 anni, ha deciso di portare sul palco un brano che parla di alcuni momenti molto bui che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. Questi le hanno permesso di crescere e maturare, fino a diventare la splendida donna che è ora.

Se in un primo momento affrontava tutto con la rabbia, ora ha imparato a reagire in quanto con il rancore non si va da nessuna parte. Per questa ragione il suo brano si intitola “La rabbia non ti basta”. BigMama sta però conquistando il suo pubblico non solo grazie alla melodia della sua voce, ma anche per la scelta degli abiti, degli accessori e delle unghie.

La nail art di BigMama e il messaggio dell’artista

Credits: Rai

Fin dal suo esordio sul palco dell’Ariston, la bella BigMama ha sfoggiato un look e delle unghie che hanno subito catturato l’attenzione del pubblico a casa. Per la prima serata ha infatti optato per delle unghie lunghe e nere con sopra delle rose in rilievo.

Le unghie di Bigmama

Ieri sera, invece, si è presentata sul palco nei panni di una suora provocante, con l’intento di richiamare l’importanza della seduzione e del mondo femminile. Per questo motivo era presente la scritta “Queer Revolution” sui collant. La stessa scritta è stata poi riportata sulle sue unghie, questa volta rosse, dorate e argentate. Presente anche il simbolo dedicato alle dea della bellezza e dell’amore, Venere. Che dire, un vero tocco di classe per una donna così cool!