Figlia di Monica Bellucci, la ricordate? Oggi somiglia sempre più alla mamma

Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel è ormai considerata una diva della moda a tutti gli effetti. A soli 17 anni la ragazza ha sfilato già per le più importanti maison di moda al mondo oltre a guadagnarsi numerose copertine sui giornali.

Deva ha tutte le carte in regola per diventare un’artista di fama mondiale seguendo le orme dei genitori. Nelle scorse ore è tornata a postare sui suoi canali social degli scatti dove ha messo in mostra look mozzafiato.

Non è la prima volta che la figlia di Monica Bellucci mette in mostra la sua passione per look retrò anni 90. Ultimamente ha postato degli scatti immortalati dalla fotografa Tess Petronio.

Deva ha posato prima in verde con top e gonna coordinati, poi è passata al total black con pantaloncini e reggiseno a triangolo e ha concluso lo shooting in rosso con un provocante cardigan portato senza reggiseno.

Tre scatti sensuali che hanno messo in mostra tutta la sua sensualità e bellezza. Il mondo della moda e dello spettacolo è invaso da qualche anno dai figli di personaggi famosi resi celebri solo dal cognome che portano.

Nel caso di Deva invece la situazione è diversa. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel a 17 anni ormai ha già stregato tutti e sembra avere le idee chiare su cosa voglia fare da grande.

Seguire le orme di bellezza e di stile di mamma Monica sembra essere il suo obiettivo. Già a 17 anni Deva sembra aver ereditato molto dalla madre e man mano che passano gli anni la somiglianza si fa sempre più nitida.

Non solo fisicamente, vedendo la sua sicurezza davanti ad una macchina fotografica, Deva ha ereditato anche il carattere e la personalità dei genitori.