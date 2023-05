Il figlio di Ezio Greggio si è sposato: valanga di auguri dal mondo dello spettacolo

Matrimonio vip qualche giorno fa in provincia di Siena A convolare a nozze è stato il figlio di Ezio Greggio, Giacomo. Le celebrazioni sono avvenute a Villa Cetinale, in provincia di Siena. Presenti ovviamente diversi personaggi famosi, compresi gli inviati di Striscia la Notizia Valerio Staffelli e Gimmy Ghione.

Papà Ezio era felicissimo ovviamente e anche sui social ha dedicato numerosi scatti insieme al figlio e alla moglie Shereen. “Ci sono giorni indimenticabili nella vita e oggi è uno di questi. Buona vita Giacomo e Shereen” – questo quanto scritto dal conduttore.

Fonte: Instagram

Dalle foto pubblicate sui social si evince che il conduttore ha indossato uno smoking blu con dettagli neri, i figli erano invece in smoking nero con tanto di fiorellini sul taschino. Il post, nemmeno a dirlo, ha collezionato una marea di like e commenti.

I due neosposi vivono entrambi a Londra. Giacomo è impegnato nel campo della finanza. Attualmente si occupa di business development nella società Barings. In passato è stato direttore vendite per la società di gestione degli investimenti BlueBay Asset Management e ha co-fondato EcoSweep, una società di servizi con base a Monaco.

Ha sposato Shereen Doummar, architetto che si occupa della direzione di diversi progetti in Costa d’Avorio, Regno Unito e Libano. Laureata alla Architectural Association School of Architecture di Londra, è anche direttrice e co-fondatrice della Ong Collective for Architecture Lebanon, con il suo team ha ricevuto anche un premio alla Biennale Architettura di Venezia 2020 per la loro proposta 100 Years Online per il Padiglione Libanese.

Assente la compagna di Ezio Greggio

Piccolo mistero però al matrimonio che riguarda Greggio. Ezio si è presentato infatti da solo senza la compagna attuale Romina Pierdomenico. In molti si aspettavano anche la sua presenza e invece la speaker che sta insieme a Ezio dal 2018 è rimasta a Milano dove, come documentato dai social, ha preso parte ad una festa tra amici.