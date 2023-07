Filippo Facci fuori dalla Rai: le parole nell’articolo del figlia di La Russa

La Rai prende una drastica decisione per Filippo Facci a causa di quanto espresso in un articolo

Stando da alcune indiscrezioni emerse in rete e che si fanno sempre più insistenti, Filippo Facci non sarà più al timone della conduzione del programma quotidiano “I facci vostri” su Rai due. Il format sarebbe dovuto partire a fine settembre. La drastica decisione sarebbe stata presa dalla Rai dopo la pubblicazione dell’articolo scritto dal giornalista sulla delicata vicenda che ha coinvolto il figlio di La Russa. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore Filippo Facci è finito al centro dell’attenzione mediatica per via di un articolo che lui stesso ha scritto sul figlio di Ignazio La Russa. Il celebre giornalista avrebbe dovuto condurre la striscia quotidiana di cinque minuti di I facci vostri. Tuttavia, dopo le parole rilasciate nell’articolo la Rai ha deciso di cancellare in modo definitivo il programma.

A prendere questa decisione sono l’amministratore delegato Roberto Sergio con il direttore dell’approfondimento Paolo Corsini e il direttore generale Giampaolo Rossi. Alla luce di questo, sembra che al posto dei I Facci vostri andrà in onda il programma del mattino di Rai 2. I facci vostri sarebbe dovuto andare in onda a partire dalla fine del mese di settembre.

Nel programma in questione, il celebre giornalista avrebbe dovuto trattare i temi del giorno con il suo solito tono polemico. In considerazione delle parole rilasciate dal giornalista nell’articolo di “Libero”, i consiglieri Francesca Brie e Riccardo Laganà hanno chiesto di non concludere il contratto con il giornalista.

Le parole di Filippo Facci

Le parole di Filippo fa ci sono state ritenute inopportune rispetto al servizio pubblico:

Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa.

Tuttavia, giorni fa, anche la presidente Marinella Soldi aveva invitato il polemista a trattare con molta delicatezza tutto quello che riguarda il figlio di Ignazio La Russa.