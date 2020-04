Filippo Nardi e Barbara D’Urso: lui nega di essere il compagno della presentatrice Filippo Nardi fa chiarezza sulle indiscrezioni che sostenevano una sua relazione con Barbara D'Urso: nega di essere il compagno della presentatrice

Da tempo giravano delle indiscrezione secondo le quali Filippo Nardi e Barbara D’Urso fossero di fatto una coppia. Arriva, però, la smentita dell’ex concorrente del Grande Fratello. L’uomo, infatti, nega di essere il compagno della presentatrice e dice anche che tra di loro non c’è mai stato nulla, neppure un bacio.

Filippo Nardi, da un po’ di tempo, era stato indicato come possibile compagno di Barbara D’Urso, ma in un’intervista fa chiarezza sulla situazione. L’ex gieffino ha preso parte, da remoto, ad una puntata di Non succederà più e, in questa sede, ha risposto alle domande sulla sua presunta relazione con la presentatrice.

Sull’argomento, l’uomo ha dichiarato: “Non c’è mai stato nemmeno un bacio. Noi stavamo parlando di come vorremmo un rapporto, il prossimo però e non il nostro insieme. Io ho detto che vorrei convivere con la persona con cui sto insieme, avere una quotidianità perché non mi è mai successo. Lei, invece, ha detto che non ci pensa neanche e ci siamo messi a scherzare.”

Inoltre, dà anche una motivazione più precisa del perché non intraprenderebbe una relazione con la presentatrice Mediaset: “Come compagna io la trovo non facilissima, ammirarla e stimarla per altri motivi sì. Non la sto corteggiando, non ci siamo corteggiati. Siamo usciti qualche volta insieme, ci siamo fatti delle grandi risate. Se trova domani l’uomo della sua vita io sono felice per lei, non sono invidioso”.

Quindi, in base a queste dichiarazioni non solo si sa che Filippo Nardi è single, ma si sa anche che Barbara D’Urso lo è. Questa cosa, però, è stata anche confermata dalla stessa presentatrice, la quale aveva fatto sapere ai suoi followers che ha passato la Pasqua da sola.

Infatti, la donna sarebbe rimasta a Milano, dove lavora, senza poter raggiungere i suoi famigliare giù a Napoli, sua città natale. Come ha lei stessa dimostrato, di fronte a questa situazione ha fatto fatica a trattenere le lacrime.