Finisce malissimo tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: arrivano avvocati e diffide

Le cose tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non sono andate per il verso giusto, in quanto i due hanno deciso di dirsi definitivamente addio. A quanto pare però, questo non sarebbe tutto. La bella ragazza avrebbe infatti deciso di ricorrere alle vie legali.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Scopriamo insieme per quale motivo Oriana Marzoli ha deciso di diffidare il suo ex fidanzato.

Oriana Marzoli parla della rottura con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono conosciuti qualche anno fa al Grande Fratello Vip e tra di loro è scattata la passione fin da subito. Le cose non sono mai andate in maniera idilliaca in quanto i due hanno dimostrato di essere tremendamente suscettibili l’uno nei confronti dell’altro e hanno sempre litigato per i motivi più disparati.

Una volta eliminati dal gioco hanno poi deciso di darsi una possibilità, ma in diverse occasioni si sono lasciati per poi tornare insieme nuovamente. Questa volta le cose non sembrano andare in questo modo. I due sono ormai single da tempo, anche se fra di loro le acque non sono delle più tranquille.

Oriana Marzoli

A far traboccare il tutto, un reality cileno che avrebbe dovuto vedere la presenza dei due ragazzi. Questo fino a quando Daniele non avrebbe mandato tutto a monte per via del cachet troppo basso. Ovviamente lo sfogo di Oriana non si è fatto attendere quando è stata diffusa la presenza di un nuovo amore nella vita di Daniele. Io non ho lasciato questa persona, è stata questa persona a lasciare me. Una terza volta non perdono, chi mi conosce lo sa. Non si gioca con le debolezze delle persone e questo l’ho imparato. Io questo non me lo meritavo.

I commenti di Daniela e la diffida di Oriana

Credits: MondoTV24

Anche Daniele Dal Moro ha deciso di dire la sua dopo aver ascoltato le parole di Oriana. Ha quindi voluto esprimere il suo punto di vista: