“Finisce qua” La famosa della tv annuncia il ritiro dalle scene a Verissimo: fan senza parole 

Amanda Lear è stata ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha offerto un racconto sincero e personale, rivelando numerosi aneddoti della sua lunga carriera e vita privata. Durante l’intervista, ha anche voluto ricordare Alain Delon, una figura importante nella sua vita e recentemente scomparso. Lear ha condiviso un ricordo affettuoso, descrivendolo come una persona elegante e simpatica, nonostante la sua fama di uomo dal carattere difficile. Ha riflettuto con amarezza sulla tristezza di vedere uomini celebri come Delon invecchiare e ammalarsi.

Lear ha espresso una riflessione profonda su questo aspetto, ammettendo di essere dispiaciuta nel veder finire in questo modo le vite di personaggi così importanti. La sua riflessione si è estesa anche a una decisione personale che ha colto tutti di sorpresa: ha annunciato che l’intervista rappresentava la sua ultima apparizione pubblica. La sua scelta di ritirarsi dalle scene è motivata dal desiderio di lasciare al pubblico un bel ricordo di lei, mantenendo viva l’immagine di una donna straordinaria senza che gli anni in più offuschino la sua figura iconica.

Nel corso dell’intervista, Amanda Lear ha anche parlato del suo matrimonio con Alain Philippe. Ha raccontato delle difficoltà di vivere con un partner nel mondo dello spettacolo, una realtà in cui spesso l’egoismo e la centralità dell’attenzione rendono complicato condividere lo stesso spazio con un’altra persona. Lear ha spiegato che suo marito non era felice, soffriva nel vederla al centro della scena mentre lui, uno scrittore, faticava a trovare una propria identità.

La cantante e attrice ha descritto i momenti in cui Alain Philippe la aspettava dietro le quinte, isolato nel camerino, fumando mentre lei si esibiva in programmi televisivi o spettacoli. Pur essendo uno scrittore prolifico, Alain non è mai riuscito a ottenere il riconoscimento che desiderava, un fattore che ha reso il rapporto tra i due complesso e pieno di incomprensioni. Con il suo addio alle scene, Amanda Lear ha lasciato una testimonianza importante sul prezzo della notorietà e sulle complessità della vita privata di chi vive sotto i riflettori.