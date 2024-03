“Finisce qui ragazzi…” Fedez lo ha annunciato poco fa: cosa succede ora

Era nell’aria ormai da qualche tempo e ora è realtà. Il podcast dell’ormai ex compagno di Chiara Ferragni non è più nelle sue mani. Fedez dice addio a Muschio Selvaggio e ora tutti si chiedono a chi andrà il programma di gran successo. “Io e Marra ci leviamo dai…”: con queste parole e con un ultimo episodio davvero molto particolare, finisce l’era del rapper italiano nel suo podcast.

Luis Sal lo aveva detto: Fedez ha perso la sua battaglia per avere tutto per sé il podcast che insieme avevano creato e dal quale lo youtuber se n’era poi andato malamente. Fedez aveva continuato con Mr Marra, fino a quando il contenzioso non è arrivato a un punto fermo.

Fedez ha annunciato che Muschio Selvaggio, almeno con questa conduzione, si sarebbe fermato, sottolineando che, magari, entrambi avrebbero proseguito insieme, da qualche parte. Il 25 marzo è andata in onda l’ultima puntata del podcast.

L’ultimo episodio, pubblicato in queste ore, è stato annunciato da Federico Lucia, che ha anche mostrato la sua nuova casa. Accanto al rapper e a Mr Marra, ci sono due ospiti: la web influencer 35enne Alex Mucci (esponente italiana di OnlyFans) e Pippo Ricciardi, comedian, autore e improvvisatore.

Una puntata dedicata al mondo “degli adulti”, durante la quale i quattro partecipanti hanno scelto a testa un film a luci rosse, parlandone, però, come se fosse un vero e proprio titolo d’autore.

Fedez, dopo l’addio a Muschio Selvaggio chi condurrà il podcast?

“Ultima puntata del Muschio Selvaggio, finisce qui ragazzi, o meglio non so che fine farà ma finirà nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai…“. Con queste parole nelle sue Stories Fedez la tocca davvero piano, visto che il podcast potrebbe tornare a Luis Sal.

La puntata, dice Fedez, è un po’ intellettuale, perché si recensiscono film per adulti come se fossero per autore. “Ci hanno giù buttato giù il video per 18enni perché ci siamo dimenticati di coprire alcuni capezzolini e pistolini“. Un addio bollente, dunque!