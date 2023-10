Una squalifica sta per tuonare nella casa del Grande Fratello. A quanto pare, nelle ultime ore Fiordaliso avrebbe pronunciato una parola inadatta al mondo della televisione. Precisamente, durante una semplice chiacchierata.

Ciò che a molti ha fatto scalpore, è la semplicità con la quale ha utilizzato la N-Word e la reazione di Rosy Chin. Quest’ultima si è sempre dichiarata rispettosa ed a difesa delle minoranze, quando però non appena ha sentito quella parola, è scoppiata a ridere.

Il web si è scatenato contro le due concorrenti; chiedono infatti la squalifica per la prima, nonostante non sia stata utilizzata come fosse verso terzi. Mentre, per Rosy chiedono una punizione esemplare.

Fiordaliso squalificata dal Grande Fratello? Ecco cosa è successo

la parola detta è stata pronunciata mentre stavano parlando delle mansioni fatte in casa: “Lavoro come un ne**o tutto il giorno”. Il web, appena si è accorto del brutto scivolone, si è subito scatenato contro di lei.

Sui social si trovano commenti molto duri verso Fiordaliso: “Che schifezza, qui si che ci vuole veramente la squalifica. E vogliamo parlare di Rosy che se la ride, dopo aver fatto un discorsone sull’integrazione a Giuseppe perché non gli piace il sushi?”. “Per questo scivolone serve proprio la squalifica”.

Un altro utente ha scritto: “Fiordaliso deve essere immediatamente squalificata per questa frase vomitevole e carica di raz***mo. Spesso si chiedono squalifiche a caso per cacciare personaggi che stanno antipatici. Ma questa è la volta in cui la squalifica è dovuta”.

Molti credono che la squalifica non avverrà, nonostante in passato chi ha utilizzato la N-Word ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia, uno dei casi più eclatanti è stato Riccardo Fogli, ad esempio.

Ma a quanto pare, le regole del Grande Fratello sono cambiate, e Alfonso Signorini ha iniziato a valutare l’intenzione e non il termine in sé. “La prima novità è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity, oltre al daytime su canale 5”.

“La seconda è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente corretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione”.

“Non significa Liberi tutti ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite. Nella storia del Grande Fratello ci sono squalifiche inappropriate, l’ho già detto. Quella di Fausto Leali è stata la squalifica più sbagliata che si potesse fare. Io nello stesso errore non ci casco perché sono profondamente convinto che Katia Ricciarelli non sia una persona razzista”.

Non ci resta quindi che attendere la puntata di questa sera per scoprire la decisione di Alfonso Signorini e la possibile squalifica di Fiordaliso.