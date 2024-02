Fiorella Pierobon, che fine ha fatto l’ex annunciatrice? Ecco la sua nuova vita dopo l’addio alla tv

Senza alcuna ombra di dubbio tutti conoscono Fiorella Pierobon per essere stata una celebre annunciatrice televisiva nelle reti Mediaset la quale ha conquistato il pubblico italiano negli anni 80 e 90. Dopo una lunga carriera ricca di successi e soddisfazioni, adesso tutti si chiedono che fine abbia fatto la donna. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla sua vita professionale.

Fiorella Pierobon è un volto celebre nel mondo dello spettacolo per essere stata un’annunciatrice negli anno 80 e 90. Con una carriera alle spalle ricca di successi e soddisfazioni raggiunti nelle reti Mediaset l’icona della televisione italiana ha incantato tutto il pubblico italiano. La sua eleganza e la sua presenza scenica l’hanno resa una vera e propria celebrità nel mondo delle promozioni.

Tuttavia, partire dal 2003, la diretta interessata è stata costretta ad abbandonare il suo lavoro per via delle rigide politiche di programmazione e i cambiamenti drastici avvenuti nel mondo del network. Infatti, in quegli anni iniziava a scomparire sempre di più lo spazio dedicati agli annunci in tv. Alla luce di questo, Pierobon è stata costretta ad intraprendere una strada diversa.

Dopo aver detto addio in modo definitivo alla televisione italiana, Fiorella si è trasferita nella città di Nizza dove ha sviluppato una profonda passione per l’arte. Pertanto, attualmente esercita la professione di pittrice ed è autrice di numerosi dipinti i quali sono esposti in mostre internazionali.

Le sue opere hanno un alto valore di mercato. A quanto ammontano? Attualmente non sappiamo con certezza i prezzi precisi ma, secondo le parole rilasciate dall’artista stessa, il costo di un quadro dipende dalla sua grandezza. Considerando che possono anche raggiungere la lunghezza di un metro, il valore di alcuni dipinti si aggira intorno ai 5000 euro.