Fiorello e la provocazione verso Chiara Ferragni

È ufficialmente iniziata la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo e, come ogni anno, non mancano risate, canzoni e messaggi. Questi ultimi, possono essere sia molto espliciti, come il messaggio lanciato da i La Sad, o più implicito e delicato. Ma di implicito, in questo caso, c’è ben poco, infatti Fiorello, con il suo ingresso, manda una provocazione a Chiara Ferragni. Ma, vediamo insieme di che messaggio stiamo parlando.

Amadeus, come ogni anno, da quando presenta il festival, sa intrattenere al meglio il pubblico, con risate, ospiti e collegamenti con l’esterno. In questa prima serata, il primo collegamento, è con il suo caro amico e collega Fiorello, che si trova fuori dall’Ariston, in attesa di poter iniziare la versione notturna Viva Rai2. Per introdurre Fiorello, Amadeus dice:

“Attenzione questo non è un collegamento nazionale, è comunale, per la prima volta in 74 edizioni del festival, l’Ariston ha il suo Aristorello.”

Fiorello e la provocazione a Chiara Ferragni

Si apre il collegamento, ed appare Fiorello, vestito per l’occasione, che sfila. Ma, c’è un dettaglio, che quasi tutti hanno notato, sul suo lungo mantello, è presente una scritta, dove si legge:

“Ama pensati libero…è l’ultimo”

La scritta, sembra essere una chiara provocazione a Chiara Ferragni, in riferimento al vestito indossato dall’influencer nella scorsa edizione del festival. Fiorello ovviamente non poteva lasciarsi sfuggire questa occasione per fare qualche battuta e dice:

“Visto il mantello? Sono 25 metri di seta pura. Ho pensato che o lo avrei fatto adesso, o mai più.”

Il noto conduttore, famoso per le sue battute, anche irriverenti, non ha saputo resistere. Chiara Ferragni, ultimamente si trova al centro di molteplici scandali e spiacevoli vicende. Infatti, da inizio dicembre, ad oggi, sono molti le notizie inerenti alle sue diverse campagne pubblicitarie e di beneficenza.

Intanto, sul suo profilo Instagram la Ferragni ha pubblicato una storia dove condivide la foto del suddetto mantello, con delle emoticon divertite. Chissà, se questo messaggio l’ha fatta sorridere veramente.