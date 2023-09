Fiori d’arancio per i celebri tik toker Alfredo Foffy e Ro Rio: ecco i dettagli del matrimonio

Alfredo Foffy e Ro Rio sono finalmente convolati a nozze. La coppia vip è fidanzata da qualche anno e, qualche giorno fa, i due hanno deciso di coronare insieme il loro sogno d’amore. All’evento c’erano più di 250 invitati ma loro stessi hanno spiegato che avrebbero voluto partecipare molte più persone. Scopriamo insieme tutti i dettagli del matrimonio.

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conosce Alfredo Foffi e Ro Rio per essere due celebri tik toker. Qualche mese fa i due sono stati protagonisti protagonisti di uno spiacevole episodio. Nel dettaglio, si trovavano all’ingresso di un party in riva al mare quando un buttafuori non gli ha permesso di entrare per via del loro orientamento sessuale.

A distanza di qualche anno dal fidanzamento, la coppia famosa ha deciso di dire il fatidico sì. Le nozze sono state celebrate a Villa La Posada a Licola, tra i comuni di Giugliano in Campania e Pozzuoli. Loro stessi e tutti gli invitati hanno documentato i dettagli del matrimonio attraverso una serie di foto e video pubblicati sui social.

Alfredo e Rosario sono una coppia da ormai cinque anni. Entrambi hanno progetti e desideri comuni ma, in occasione di un’intervista rilasciata al “Mattino” di Napoli, hanno dichiarato che è ancora presto per un figlio. A celebrare la funzione della coppia è stata l’attrice Debora Villa e all’evento erano presenti anche altri tiktoker e influencer come per esempio Enzo Bambolina, Sunny Loy, Sissi e altri personaggi famosi.

Tuttavia, prima di celebrare le nozze, Alfredo e Rosario avevano pensato ad un’idea molto originale, ovvero far partecipare alcuni loro fan al giorno più importante della loro vita. Alla luce di questo è stato organizzato un sorteggio e in merito alla questione hanno spiegato: