Fiumicino: Flavio Bucci è morto a 72 anni, aveva recitato nel Marchese del Grillo a fianco di Alberto Sordi Fiumicino: lutto nel mondo dello spettacolo. Si è spento a 72 anni Flavio Bucci, aveva recitato nel Marchese del Grillo

Fiumicino: non ce l’ha fatta Flavio Bucci, è morto oggi a Passoscuro, l’attore aveva 72 anni ed aveva recitato accanto ad Alberto Sordi nello storico film Il Marchese del Grillo. L’attore aveva interpretato diversi ruoli nel panorama cinematografico italiano

Tra i più famosi ricordiamo il ruolo del pittore Luciano Ligabue o di Don Bastiano in “Il Marchese del Grillo”, recitò anche nel film di Dario Argento “Suspiria” e ne “Il Divo” di Paolo Sorrentino

A dare il triste annuncio è stato il sindaco della città, Flavio Bucci ormai viveva nella casa famiglia alle porte di Roma, da alcuni anni infatti aveva perso tutto:

“Quando un artista se ne va lascia sempre un gran vuoto. Mi dispiace molto della scomparsa dell’attore Flavio Bucci, che da anni risiedeva a Passoscuro. Un grande caratterista, di quelli che hanno fatto grande la cinematografia italiana. Esprimo le condoglianze mie e dell’Amministrazione ai familiari e amici“.

Una vita fatta di sregolatezza, l’attore si era raccontato qualche anno fa al Corriere della Sera. Da anni aveva problemi di alcolismo e di droga, per questo era stato costretto ad andare in una casa famiglia. Queste le sue ultime parole prima di morire:

“Per fortuna ho speso tutto in donne, manco tanto, che me la davano gratis, vodka e cocaina. Scarpe e cravatte che non mettevo mai. Mi sparavo cinque grammi di coca al giorno, solo di polvere avrò bruciato 7 miliardi. L’alcol mi ha distrutto? Mah, ha mai provato a ubriacarsi?

È bellissimo. Lasci perdere discorsi di morale, che non ho. E poi cos’è che fa bene? Lavorare dalla mattina alla sera per arricchire qualcuno? Non sono stato un buon padre, lo so. Ma la vita è una somma di errori, di gioie e di piaceri, non mi pento di niente, ho amato, ho riso, ho vissuto, vi pare poco?“.