Flavia Vento rivela: “Ecco i veri motivi per cui ho abbandonato 5 reality”

Flavia Vento è al centro dell’onda mediatica per via del suo recente abbandono a La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso. Quest’ultima aveva scelto la showgirl come pupa all’interno del suo nuovo reality ma che purtroppo, a distanza di meno di una settimana ha deciso di abbandonare il gioco.

Ancora una volta Flavia Vento si riconferma la donna che ha abbandonato più reality in tutt’Italia. La showgirl negli anni passati scappò da La Fattoria, in seguito decise di abbandonare due edizioni de L’Isola dei Famosi ed infine il Grande Fratello Vip 5. Ad aggiungersi alla lunga lista c’è anche il recente e inaspettato ritiro da La Pupa e il Secchione Show.

Nell’ultima puntata è la stessa Flavia ad aver deciso di motivare i suoi continui abbandoni, spiegando le cose che si nascondono dietro le sue continue decisioni. Una rivelazione a cuore aperto che la showgirl ha fatto al centro dello studio e che, ha svelato alcuni tratti di lei che in pochi realmente conoscevano.

Flavia Vento rivela: “Ecco perché ho abbandonato il reality”

La ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show ha così affermato: “Me ne sono andata via da ben 5 reality. Con Barbara ho chiarito. Io sono molto sensibile come persona e seguo il mio istinto che delle volte sbaglia”.

“l GF Vip avevo un cane che stava male e sono andata via per quello. Il mio cane stava per morire e questo è il motivo reale. Questa volta a La Pupa me ne sono andata per altre cose personali. Però lasciare il lavoro a metà non va bene e non mi piace” spiega Flavia Vento.

È proprio lei a proseguire affermando: “Sembro destinata a farlo ed è una mia sconfitta, so di sbagliare. Non riesco a gestire l’istinto che mi dice che devo andare via. Un po’ mi sono pentita di essere andata via da La Pupa e il Secchione, però faccio quello che mi dice l’impulso. Che vi devo dire, andremo a fare una terapia”.

Così la famosa showgirl ha cercato di spiegare il motivo per il quale ha abbandonato l’ennesimo reality a cui aveva preso parte negli ultimi anni. Nonostante la sua spiegazione però, le critiche nei suoi confronti sono stante molte tanto che i telespettatori non hanno mai ‘accettato’ il suo ritiro.