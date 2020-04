Flavio Briatore compie 70 anni e festeggia con Elisabetta Gregoraci Flavio Briatore compie 70 anni durante il periodo di reclusione: affianco a lui, in questo giorno, c'erano anche Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan

L’imprenditore Flavio Briatore ha compiuto 70 anni durante questo periodo di reclusione in casa. Non era affatto solo in questo giorno speciale: con lui c’era anche a festeggiare la sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, e suo figlio Nathan. Le foto che li ritraggono tutti insieme a Montecarlo potrebbero significare un riavvicinamento tra i due ex coniugi.

Dopo un divorzio nel 2017, che ha creato tanto scalpore, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati a vivere insieme nella loro casa a Montecarlo, dove stanno passando la loro quarantena. A raccontare di questo congiungimento è stato lo stesso Flavio Briatore, quando ha iniziato a parlare della sua quotidianità con la sua ex moglie e suo figlio.

Classe 1950, Flavio Briatore ha compiuto 70 anni , questa volta lontano dalle luci dei riflettori e da grandi folle di persone. Questo compleanno lo ha passato in intimità con il suo piccolo nucleo familiare, probabilmente anche più sereno e felice rispetto agli altri, immersi nelle grandi folle.

Su Instagram, Flavio Briatore ha condiviso uno scatto in cui sono tutti sorridenti davanti ad una torta al cioccolato. Lui seduto al centro e alle sue spalle ci sono la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan. Nella didascalia scrive: “Grazie Elisabetta”. Con questo post dimostra ancora una volta quanto lui ci tenga a voler recuperare il rapporto con la donna, cercando di mantenere unita la famiglia.

Nelle stories, inoltre, ha anche condiviso un video in cui si vede la modella portare a tavola un bel vassoio con il carré di vitello, cucinato apposta per l’evento. La donna, nel video, appare sorridente e felice nella sua quotidianità. Inoltre, lei stessa è stata tra i primi a fare gli auguri all’imprenditore su Instagram per il suo 70esimo compleanno, postando una foto di famiglia con sotto scritto: “Buon compleanno Flavio”.

Nonostante le storie che, nel loro periodo di pausa hanno avuto, i due sembrano essersi riavvicinati. Elisabetta Gregoraci si era frequentata, per un periodo, con Francesco Bettuzzi, senza però far di fatto decollare la storia, ma creando comunque molto scalpore. Così confessava giorni fa nello studio di Domenica In:

“Lui più vicino a me? Più io vicino a lui. Stare con una persona significa sostenersi nelle cose più belle e meno belle. La vita è una ruota. Per me è molto naturale stargli vicino nei momenti più difficili. Lui forse ha sempre visto una cosa strana stare vicino a una persona nei momenti difficili, perché ha sempre frequentato persone che non sono normali. Ci vogliamo ancora molto molto bene, sono stati dodici anni molto importanti. Mi ha voluto bene, poi si è un po’ perso. In giro, è difficile trovare persone come me, fuori c’è il circo”.