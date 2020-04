Flavio Briatore e la nuova fidanzata Dana, no al ritorno di fiamma con Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci è ormai un lontano ricordo per l'imprenditore Flavio Briatore: quest'ultimo sembra avere una relazione con una giovane donna, Dana

Tutti coloro che pensavano o speravano in un ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, pare che debbano lasciar morire le speranze. Da alcune indiscrezioni pare essere trapelato che l’imprenditore ha una nuova fiamma: la giovanissima e bella Dana.

I più appassionati e più speranzosi sulla storia della coppia avevano sperato in un ritorno di fiamma tra l’imprenditore 70enne e la bella Elisabetta Gregoraci. I due, infatti, sono stati sposati per ben 9 anni e, nel 2017, hanno dichiarato di aver divorziato definitivamente.

Le speranze, però, erano alimentate dal fatto che, nonostante il divorzio, i due fossero rimasti in buoni rapporti per il bene del figlio, Nathan Falco. Infatti, questo periodo di quarantena, lo stano passando tutti insieme, come una famiglia unita, nella casa a Montecarlo di Flavio Briatore.

Alcune indiscrezioni, però, hanno portato alla luce una relazione che l’imprenditore starebbe tenendo segreta. Pare proprio che l’uomo si stia frequentando con una donna molto giovane di nome Dana, ma che stia di fatto facendo tutto il possibile per tenere la cosa nascosta al pubblico.

Così si legge sulla testata giornalistica che ha riportato la notizia della frequentazione dell’uomo con la giovane Dana: “Flavio Briatore avrebbe una nuova fiamma e si tratterebbe della bellissima e giovanissima Dana. I due si sarebbero incontrati nella hall dell’Hotel Principe di Savoia, a Milano. Il manager nega, anche perché sta trascorrendo questo periodo di quarantena nella sua Montecarlo con il figlio Nathan Falco e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. I due però non dormono sotto lo stesso tetto ma nelle rispettive case”.

Sarebbe un nuovo tentativo di relazione dopo il divorzio con Elisabetta Gregoraci per Flavio Briatore. I due, infatti, dopo il loro divorzio non hanno avuto pace in amore. Come l’imprenditore sta presumibilmente facendo in questo periodo, anche la sua ex moglie aveva provato ad avere una relazione con un altro uomo, Francesco Bettuzzi, ma poco tempo dopo è arrivata la notizia della chiusura del rapporto.