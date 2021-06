Ore di paura per Flavio Briatore che è stato ricoverato a seguito di un malore. L’imprenditore si trovava a Baku, in Azerbaigian per assistere alla gara del mondiale di Formula 1 che si disputerà questo week end, quando ha accusato un malore ed è stato ricoverato per accertamenti. Grande spavento da parte del suo staff. Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, personaggio attivo su Instagram e vicino a diverse persone del mondo dello showbiz, Briatore sarebbe stato trasportato in ospedale per delle non meglio specificate complicanze.

Fonte: Google

Successivamente è stato lo stesso Briatore a rassicurare con alcune storie instagram sulle sue condizioni di salute. Il manager ha pubblicato delle Instagram stories da quella che pare essere la stanza di una clinica insieme allo staff medico che ringrazia con un tono che non sembra destare particolare preoccupazione.

Flavio Briatore la scorsa settimana in vacanza con il figlio e la Gregoraci

Flavio Briatore la scorsa settimana aveva trascorso una giornata di relax al mare insieme alla ex Elisabetta Gregoraci e a sua figlio Nathan Falco. Momenti di spensieratezza per i due che nonostante la storia terminata dimostrano di essere ancora in ottimi rapporti, anche per non dar noie al figlio e dar modo lui di crescere nel migliore dei modi.

Fonte: Google

Elisabetta Gregoraci e Briatore che sono stati al centro del gossip qualche giorno fa per una presunta lite avvenuta tra la showgirl e Antonella Fiordelisi ex fidanzata di Francesco Chiofalo, che aveva spiegato di aver avuto un diverbio a causa proprio di Briatore. La vicenda è stata poi chiarita dalla stessa Gregoraci durante un’intervista a Punto Z con Tommaso Zorzi.

Fonte: Google

“Sul web scrivono che hai litigato con la ragazza nel dietro le quinte di una famosa trasmissione…È vero?” – le ha chiesto Tommaso Zorzi nell’ultima puntata de Il Punto Z. “Io non ho litigato con nessuno, guarda. Quando litigo io mi ricordo, te lo posso assicurare. Io sono una signora. Sì sì, smentisco. Nemmeno voglio parlare di queste cose, perché veramente, parliamo di cose che non mi toccano” – ha spiegato la Gregoraci.