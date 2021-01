Flavio Montrucchio decolla con il programma “Primo appuntamento”

Prosegue irrefrenabile successo di Flavio Montrucchio con il programma “Primo appuntamento”, nel prime time di Discovery. Un altro record di stagione per il conduttore con oltre 640.000 telespettatori.

La terza puntata, andata in onda ieri sera martedì 19 gennaio, nonostante la serata complessa tra polita e sport, totalizza il record di stagione con il 2.4% di share pari a 645.000 telespettatori sul pubblico totale, salendo anche della puntata della settimana precedente.

Il programma, oltre ad aver doppiato Tv8, ha tenuto alta l’attenzione anche sui social network dove il programma “Primo appuntamento” ha raggiunto il podio: nella fascia di messa in onda l’hashtag risulta tra i più commentati.

Già l’inizio anno di Flavio Montrucchio è stato col botto: il programma “Dolci sotto un tetto” è andato benissimo e ha totalizzato il suo record sugli speciale di “Bake off Italia” con picchi pari a 828.000 telespettatori e il 5% di share sul target di rete.

Ma alla base del successo del conduttore c’è sicuramente un carattere coinvolgente e un talento inestimabile. Inoltre, il format della trasmissione è assolutamente adatta ad includere e ad appassionare il pubblico: il racconto di amori universali e liberi, l’immedesimarsi di Montrucchio nei protagonisti delle storie raccontante riesco a tenere incollati tutti alla televisione.

Nel programma, due sconosciuti si incontrano per la prima volta allo stesso tavolo, avranno del tempo per capire se c’è possibilità di compatibilità o meno. E perché no, magari è possibile incontrare la propria anima gemella.