Sono stati momenti toccanti quelli che hanno riguardato una concorrente dell’Isola dei Famosi, un volto conosciuto e amato dei reality italiani. Ha deciso di raccontare un dramma profondo, che l’ha colpita profondamente nella vita, Floriana Secondi: l’aborto avuto anni fa al quale purtroppo successivamente ne è seguito un altro.

A L’Isola dei Famosi 2022, Floriana Secondi ha deciso di raccontare a modo suo alcuni eventi che hanno segnato profondamenta la sua vita. Mentre vive la sua dura avventura come naufraga in Honduras, nel programma condotto da Ilary Blasi, ecco che l’ex gieffina ha deciso di raccontare una pagina buia della sua vita.

La concorrente è tornata indietro nel tempo nel 2000, quando Floriana Secondi ha avuto una storia d’amore con Mirko Fantini. I due avevano anche deciso di convolare a giuste nozze e dalla loro unione è nato nel 2008 Domiziano. I due nel 2011 divorziano e lei trova un altro amore.

Floriana Secondi ha infatti conosciuto Daniele Pompili e nel 2012 avevano anche ricevuto una bella notizia. Lei era incinta e i due erano letteralmente al settimo cielo, euforici per la gravidanza, ma le cose non sono andate come si aspettavano:

Mi hanno ricoverata al Gemelli e lì è stata una cosa naturale, un aborto spontaneo. Questa gravidanza è andata male sin dall’inizio. Da subito ci sono stati dolori e perdite.

Floriana Secondi, un altro aborto poco tempo dopo l’ha scossa ulteriormente

Purtroppo a quell’aborto ne è seguito un altro, che l’ha colpita ulteriormente, come ha raccontato la stessa naufraga ai suoi compagni di avventura nel reality show, aprendo così il suo cuore anche al pubblico a casa.