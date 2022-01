Francesca Cipriani e il figlio segreto del fidanzato: “è dolcissimo”

Francesca Cipriani è una delle persone che più mancano in questi ultimi mesi del Grande Fratello VIP. Durante la sua permanenza nella casa ci ha fatto conoscere anche il suo adorato fidanzato Alessandro Rossi.

I due sembrano amarsi molto, tanto che il ragazzo le ha chiesto di sposarla davanti a milioni di italiani e ovviamente la ragazza ha accettato. Francesca Cipriani ora si è lasciata andare anche ad una lunga intervista e ha parlato del compagno:

Mi dispiace che non sia arrivata al cuore questa grande emozione, noi ci sposiamo e saremo felice per sempre. Non sono una persona che fa delle farse, non le ho mai fatte nella mia vita. Sono una donna sincera e chi mi conosce lo sa. Io e Alessandro non vediamo l’ora di sposarci.