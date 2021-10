Francesca Cipriani perde un dente e questo finisce nel tiramisù: disastro a tavola

Francesca Cipriani ci sta regalando grandi momenti di divertimento nella casa del Grande Fratello Vip e c’era da aspettarselo conoscendo la persona. Alcuni giorni fa si è resa protagonista di un episodio che resterà probabilmente negli annali del reality show. La showgirl ha dichiarato ai ragazzi nella casa di aver perso un dente e gli dicono che molto probabilmente Nicola Pisu ne sapeva qualcosa.

Fonte: Mediaset

Infatti il dente della Cipriani non si sa come è finito nel tiramisù e stava per essere mangiato dal povero Nicola che ha sputato il tutto in tempo. Una scena davvero disgustosa.

Fonte: Mediaset

Così la Cipriani è andata a chiedere informazioni sul dente perso chiedendone la restituzione: “Nicola ma hai buttato per caso un dente nel secchio? Cavolo ma era il mio. Sì, ma me lo devo riattaccare, adesso come faccio? Ma hai mangiato il mio dente? Cosa ci faceva il mio dente nel tiramisù? Non lo so mi è caduto prima mentre mangiavo. Ma è storia vera o uno scherzo? Sì, mi si è staccato, me lo dovevo riattaccare” – le sue parole.

E ancora: “Infatti Giucas mi ha detto di andare nella spazzatura a ritrovare il dente così magari posso rimetterlo. Però se l’ha rotto tu con i tuoi denti non posso più farci nulla. Che storia ragazzi, questa è proprio assurda. Vabbè è andata, per fortuna era un dente dietro e non si vede tanto. Se mi avevi mangiato un dente davanti di menavo te lo assicuro”.

Fonte: Mediaset

Il povero Nicola ha detto: “Non pensavo fosse un dente all’inizio. Mentre mangiavo il tiramisù sentivo qualcosa di duro. L’ho mangiato io, ma l’ho spaccato. Giuro è verissimo me lo sono trovato in bocca. Sentivo che avevo qualcosa in bocca e ho sputato. L’ho morso e un pezzo del tuo dente mi si è incastrato in mezzo ai denti, perché ho un buco. Ho dovuto toglierlo con lo stuzzicadenti. L’ho appoggiato sul tavolo e ho detto ‘oddio è un dente’. Così ho chiesto a Casella e mi ha detto ‘è il dente che ha perso Francesca Cipriani’. Mangiavo con gusto e ho preso questa cosa strana”. Una scena davvero inguardabile che resterà nella storia del reality.