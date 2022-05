Francesca De André vittima di violenze rivela: “Sono in condizioni tragiche”

Francesca De André vittima di violenze torna sui social aggiornando tutti i suoi fan in merito a cosa sta realmente accadendo. La ex gieffina nonché opinionista di Pomeriggio 5 in questi ultimi giorni si era assentata da Instagram a seguito di importanti problemi fisici che ha tenuto nascosti.

Nella giornata di oggi però, Francesca ha deciso di aprire il suo cuore alle migliaia di persone che la seguono spiegando finalmente cosa sta accadendo. La figlia di Cristiano De André ancora una volta si è resa protagonista di uno spiacevole avvenimento per cui sta soffrendo tantissimo.

È un periodo davvero buio e complicato per la ex gieffina che oggi ha rivelato di aver subito violenze fisiche e mentali senza entrare nel dettaglio della vicenda. Questa mattina infatti, la showgirl è tornata su Instagram lasciando alcune storie social che hanno lasciato preoccupati tutti i suoi fan.

La giovane ragazza ha dichiarato di essere stata vittima di un’aggressione sia fisica che mentale senza fare i nomi di chi è stato. Per ora, Francesca è rimasta sul vago non sentendosi pronta a spiegare nei dettagli cosa sia realmente successo.

Francesca De André vittima di violenza: ecco cosa è successo

La ex gieffina all’interno delle sue storie Instagram ha così affermato: “Ciao a tutti. Torno solo oggi dopo giorni dove sono stata costretta a sparire soprattutto per le mie condizioni tragiche psicofisiche in cui mi trovavo e tuttora in realtà mi trovo ma sto cercando di reagire”.

“Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, del quale non sono ancora in condizioni di parlare ma non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo, vostra Fra” spiega la De André sui social.

Nel giro di pochissimi minuti sono tantissime le persone che hanno speso parole di affetto nei confronti di Francesca. Sono migliaia i fan che attendono con il fiato sospeso di sapere cosa sia realmente accaduto alla showgirl e chi sia stato a rovinarle la vita.

È proprio lei dopo circa un’ora dalla sua prima storia a ringraziare le persone che si sono mostrate vicino a lei con affetto e amore. Francesca per ora ha deciso di non specificare chi sia il carnefice del suo malessere, chiedendo ai suoi fan di rispettare i suoi tempi e la sua privacy.