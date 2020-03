Francesca Manzini attaccata sui social per un video con il suo cane La famosa cantante e ballerina, è stata accusata dopo la pubblicazione di un video con il suo cane. La sua risposta non tarda ad arrivare.

Francesca Manzini, nota imitatrice cantante, ballerina ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi (celebrities), recentemente è stata al centro di una bufera mediatica. È stata accusata di maltrattamento verso gli animali, dopo che ha pubblicato sui propri profili social, un allenamento con degli esercizi fisici, insieme al suo cane. Nel video, Francesca Manzini solleva il cucciolo, come se fosse un peso e lo tiene poggiato sul ventre, mentre fa gli addominali.

Sul post ha scritto, in modo simpatico: “fitness dog” un allenamento da cani 🐕.

Numerosi sono stati i commenti, sotto il video, di persone che l’hanno accusata di traumatizzare il cane.

“Quello che stai facendo con questo povero cagnolino non fa ridere”.

“Comprati i manubri, invece di strapazzare il cane”

“Al cane non piace questo gioco”.

“Sei simpatica e ti stimo, ma un cucciolo non si sballottola così”

“Non è un giocattolo, Non vedi che ha paura?”

“Lascialo in pace”

“Capisco che sia un video spiritoso, ma trova qualcun altro per i tuoi passatempi, soprattutto voi personaggi televisivi che avete grande visibilità…”

Questi sono solo alcuni dei tanti commenti sotto il post della Manzini.

Francesca però, non si è lasciata intimidire dalle accuse e sul proprio profilo Instagram, ha deciso di dire la sua:

“Prenditela con chi abbandona, non con chi gioca e soprattutto, come in questo video, ama e soprattutto meno rancore. Oltre a restare a casa, leggi un bel libro o pensa ad amare i tuoi cari. Ciao, bella!”

In altri post, Francesca ha pubblicato foto dei suoi amati amici a quattro zampe. Circa 6 giorni fa ha dato il benvenuto ad Achille, un nuovo cucciolo:

C’è stato anche chi è intervenuto in difesa della Manzini:

“Ma sta scherzando… Mamma mia che moralisti!”