Francesca Manzini non si sposa più: annullate le nozze con Christian Vitelli

Mentre tutto il mondo era in quarantena forzata, Francesca Manzini trovava l’amore. L’imitatrice e conduttrice di Striscia la Notizia si era fidanzata dietro ad uno schermo con il 45 enne Christian Vitelli, ma ora la loro storia è inaspettatamente finita.

Francesca Manzini e Christian Vitelli si sono ufficialmente lasciati. La donna aveva spiegato che l’uomo aveva cambiato a sua vita e aveva raccontato come aveva fatto a conoscerlo:

“Mi chiama mia sorella in video chiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. Io gli faccio l’imitazione di Monica Bellucci, lui si diverte come un matto. Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso, ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme. Si sono single e in questa quarantena mi sto fidanzando… Io gli ho presentato mamma e lui ha fatto lo stesso con i suoi. L’unico appunto, anche se sono innamorata: non mi passa la fame”.

La storia sembrava andare a gonfie vele, tanto che i due avevano già pianificato le nozze. Poi, il post sui social della conduttrice è spuntato come un fulmine a ciel sereno: tra i due sembra essere proprio finita.

La vera forza di un amore è ascoltarsi, conoscersi e volersi bene, stimarsi, senza le urla di chi è sordo dentro. non è questo l’amore, bensì entusiasmarsi, condividere luce, cammino, volare e tenersi per mano semplicemente, riposarsi per capire quanta forza l’un l’altro si danno. Fine-inizio di una nuova vita di me, Francesca.

Non è chiaro cosa sia successo e se l’imitatrice vorrà parlarne, al momento però sembra che non ci sia margine di recupero. Per la speaker radiofonica è la seconda rottura nel giro di poco tempo.