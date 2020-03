Francesca Manzini presenta il suo fidanzato Juan Martin Fagiani su Instagram Francesca Manzini, l'imitatrice di Striscia la Notizia, presenta il suo nuovo fidanzato al suo pubblico di Instagram: Juan Martin Fagiani, ex rugbista argentino

Francesca Manzini, imitatrice del famoso programma Striscia la Notizia, ideato da Antonio Ricci, presenta su Instagram il suo nuovo fidanzato. Si tratta del rugbista argentino Juan Martin Fagiani. Inoltre, è stato anche presentato dalla ragazza nella sua ultima puntata a Striscia la Notizia, a cui ha preso parte affianco a Gerry Scotti.

La giovane imitatrice, che ha da poco concluso il suo percorso a Striscia la Notizia, affianco al famoso presentatore Gerry Scotti, ha deciso di presentare ufficialmente il suo compagno. Inizia da Instagram, dove la ragazza ha un bel seguito, ma anche e soprattutto durante la sua ultima puntata in tv. Lui è infatti entrato e ha messo in scena una piccola gag con la ragazza.

La donna è stata sempre molto riservata sulla sua vita sentimentale e, per questo motivo, vediamo un solo scatto con Juan Martin Fagiani, risalente al 20 di gennaio. Lo presenta come un musicista e artista, come ex rugbista e, in modo ilare, come possessore di tre caso nel Vaticano. In realtà, sappiamo che quanto affermato è vero. Infatti, il ragazzo è stato epr un periodo giocatore di rugby nella squadra Amatori Rugby Macerata.

In passato, Francesca Manzini aveva parlato del suo ragazzo in questi termini:

“Juan per me è il dono di Dio, è stata una figura molto importante. Mi ha fatto capire quanto è importante vivere il presente, e non vivere il presente con in me il passato, perché così facendo si sta male e non ci si gode la vita. Juan è l’emblema di ciò che si dice la vita. Quindi amarla, viverla e saperla vivere con la totale logicità, razionalità, ed emotività. Noi siamo una coppia perfetta, infatti gli dico: tu sei logico e io sono illogica, emotiva, istintiva, e quindi tu riassetti. È veramente una persona atipica, mai conosciuta una persona come lui.”

Il giovane Argentino ha decisamente conquistato il cuore della giovane imitatrice della nostra televisione.