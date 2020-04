Francesca Manzini si fidanza in videochat durante la quarantena L'imitatrice Francesca Manzini è di nuovo innamorata e questa volta si tratta di un amore nato in un particolare momento per tutti, quello dell'emergenza.

La bella Francesca Manzini ha detto si nuovo sì all’amore in un contesto ed in una modalità indubbiamente inusuale. L’imitatrice infatti si fidanza durante la quarantena in videochat dopo la fine della storia d’amore con Juan Martin Fagiani.

Dopo aver terminato una relazione durata molto poco con Juan Martin Fagiani, Francesca Manzini ha di nuovo aperto il suo cuore ai sentimenti belli e profondi. L’ex conduttrice di Striscia la Notizia, storico programma di Antonio Ricci, confessa di aver ritrovato l’amore grazie a Christian Vitelli, conosciuto in un modo indubbiamente inaspettato ed insolito.

Ma come si sono conosciuti Francesca Manzini e Christian Vitelli? In questo momento che dura ormai da più di un mese la possibilità di socializzare e conoscere qualcuno uscendoci assieme è impossibile ecco perché c’è chi si è attivato per arginare questa impossibilità. Francesca Manzini e Christian Vitelli si sono conosciuti in videochiamata grazie alla sorella dell’imitatrice.

Tra i due pare sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. Francesca Manzini racconta di aver fatto a Christian Vitelli l’imitazione di Monica Bellucci facendolo divertire moltissimo e che tra loro è da subito nata un’intesa fortissima. Francesca Manzini è sicuramente una delle pochissime donne che in quarantena è riuscita a chiudere un rapporto ed aprirne un altro così velocemente. “Hai cambiato la mia vita” scrive Francesca Manzini sul post pubblicato su instagram.

Christian Vitelli ha scelto di condividere lo stesso scatto pubblicato da Francesca Manzini sui social ed ha commentato il post di quest’ultima scrivendo: ” Ogni singolo secondo io voglio viverlo con te, Ti amo immensamente Francesca“. Infatti Christian Vitelli ha raggiunto Francesca Manzini a casa sua per trascorrere la quarantena vicini e assieme. Così l’imitatrice ed ex volto di Amici Celebrities e Christian Vitelli ex doppiatore, dopo essersi conosciuti tramite videochiamata sembra che non possano già più fare a meno l’uno dell’altro.