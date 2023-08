Francesca Michielin, concerti annullati: l’annuncio della cantante preoccupa

Nel corso delle ultime ore Francesca Michielin si è resa protagonista di un annuncio che ha fatto preoccupare non poco tutti i suoi fan. Tramite un video condiviso sulle sue pagine social, la cantate ha rivelato di essere costretta ad annullare alcuni dei suoi concerti a causa di un problema di salute. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Francesca Michielin costretta ad annullare due concerti per un intervento che dovrà subire a causa di alcuni problemi di salute. A svelare la notizia è stata la cantante stessa tramite un video condiviso sulle sue pagine social. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ciao a tutte e a tutti. Faccio questo video perché per me è importante, a maggior ragione in una situazione del genere, potervi parlare e potervelo dire a voce. Non posso, purtroppo, fare i concerti del 13 agosto a Castellaneta Marina e del 29 agosto a San Vito al Tagliamento.

E, continuando, la cantante ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Non posso perché, senza girarci tanto intorno, è giusto che abbiate massima trasparenza da parte mia, ho un problema di salute. Io ovviamente non voglio allarmarvi, però è giusto che per stare meglio al più presto faccia un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione tra pochi giorni, e ovviamente dopo dovrò stare un po’ a riposo.

Infine, Francesca Michielin ha concluso il suo discorso in questo modo:

Poi però tornerò più forte di prima. Spero capiate, mandatemi le vostre good vibes.

Dopo la condivisione del messaggio, sono stati molti coloro che hanno espresso affetto e vicinanza alla cantante per il problema di salute che l’ha colpita. I fan non vedono l’ora che la cantante torni di nuovo sul palco per regalare quelle emozioni che solo lei sa donare.