Francesca Milani, addio alla speaker radio di Dimensione Suono Roma Addio Francesca Milani, l'attrice e speaker radio, la "gladiatrice" coraggiosa, si è spento dopo aver combattuto coraggiosamente una terribile malattia

L’Italia piange Francesca Milani. L’attrice e speaker radiofonica di Dimensione Suono Roma, si è spenta dopo aver combattuto a lungo una terribile malattia. A comunicare la triste notizia sono stati i suoi colleghi di Radio Dimensione Suno: “Stamattina è arrivata una di quelle notizie che non avremmo mai voluto dare, la nostra conduttrice Francesca Milani, amatissima voce de La Ritirata dei Gladiatori, ci ha lasciati per sempre”.

Il comunicato di Radio Dimensione Suono Roma continua così:

“Da anni Francesca combatteva una battaglia coraggiosa, da vera gladiatrice, contro un male spietato e implacabile. Ha sempre lottato col coltello tra i denti, finché ha potuto, con tutte le sue energie, senza mai risparmiarsi. Anche nei momenti più duri e dolorosi ha continuato a lavorare, ad essere puntuale in onda, ad andare in diretta radio e ad interpretare se stessa e i suoi irresistibili personaggi. Perché, prima di tutto il pubblico”.

Francesca Milani era molto amata da tutti e non si era mai lasciata abbattere dalla malattia. Ha combattuto con coraggio e grinta la sua battaglia.

La sua prematura scomparsa ha spiazzato tutti. Ecco come la descrivono i suoi colleghi di Radio Dimensione Suono nella nota dedicata alla sua scomparsa:

“Nei momenti più delicati la radio la affaticava, ma l’ha aiutata tantissimo a sentirsi viva, a non gettare la spugna, a nutrirsi di adrenalina, a curarsi con l’affetto e il calore degli ascoltatori. Non dimenticheremo la Francesca Milani gladiatrice, conduttrice, attrice. Non dimenticheremo la Francesca Milani persona, nel suo coraggio, nella sua gentilezza, nel suo sorriso, nella sua ironia, nel suo amore unico per il lavoro, per il teatro, per la radio, per il pubblico. Ma soprattutto non dimenticheremo il suo amore per la vita. Ciao gladiatrice, ciao Francesca”.

Parole commoventi che dimostrano l’amore dei colleghi di lavoro e degli amici per questa grande donna.

R.I.P. Francesca