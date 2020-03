Francesca Tocca e Valentin: il post su Instagram dell’ex ballerino di Amici Non ci sono più dubbi, tra Francesca Tocca e Valentin c'è stata una relazione. A rivelarlo è stato proprio l'ex ballerino di Amici con un post su Instagram.

Non ci sono più dubbi, tra Francesca Tocca e Valentin c’è stata una relazione. A rivelarlo è stato proprio l’ex ballerino di Amici con un post su Instagram.

Solo pochi giorni fa, il settimanale DiPiù ha svelato che Francesca e il suo compagno Raimondo Todaro si sono ufficialmente lasciati.

Sul settimanale si legge:

“Ormai hanno preso strade differenti e hanno deciso di andare a vivere in case diverse. Alla fine di dicembre, nonostante il tentativo di salvare il matrimonio pensando alla loro bambina, si è arrivati alla rottura. All’inizio, almeno da parte di Todaro, c’era la volontà di riaggiustare le cose ma poi non è stato possibile e lui se ne è andato di casa. Oggi Raimondo è amareggiato”.

Di fronte a questa notizia, molti utenti del web sono rimasti in trepida attesa. Tutti volevano capire se tra Valentin e Francesca sia nato un amore. L’ufficialità è arrivata proprio pochi minuti fa.

Valentin attraverso un post Instagram ha rivelato tutta la verità:

“Allora voglio chiarire una volta per tutte la situazione tra me e Francesca Tocca. Negli ultimi giorni ho ricevuto un sacco di messagi, in cui tanti mi dicono che ho rovinato una famiglia. Per me la famiglia è stata sempre molto importante e non vorrei mai fare una cosa del genere (ossia rovinare una famiglia). Con Francesca mi conosco da quando ho iniziato Amici (ottobre 2019). Quando sono andato a casa in Romania per le vacanze di Natale, prima del 25 dicembre, Francesca mi ha scritto per farmi gli auguri e da li in poi abbiamo continuato a sentirci. Lei mi diceva che le mancavo tanto e non solo come ballerino, ma un po’ di più…

Anche io sentivo la stessa cosa, però sembrava strano perchè sapevo della sua situazione; tuttavia mi ha raccontato che già da ottobre si era lasciata con suo marito e che non c’era piu niente tra di loro. Appena tornato in Italia a inzio gennaio ci siamo visti nei weekend tutte le volte che potevamo e così, piano piano, tra di noi si è creato un sentimento molto forte (per questo che avevamo anche quella confidenza nella sala da ballo). Negli ultimi giorni ho pensato tanto a questa situazione e sono arrivato alla conclusione che al di là dei nostri sentimenti, la cosa che conta di più è la famiglia e per questo ho deciso di fare io un passo indietro.

Forse tutte e due ci siamo lasciati trasportare dai sentimenti molto forti, però anche se mi viene molto difficile, come ho gia detto, preferisco pensare oltre e fare un passo indietro. Chiedo scusa se sono innamorato di una persona sposata e, anche se so che soffriremo e saremo giudicati da tante persone, credo che questa sia sia la cosa più giusta da fare (cioè fare un passo indietro), perché alla fine di tutto la famiglia è la cosa più importante”.