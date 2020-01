Francesco Benigno racconta i maltrattamenti subiti dal padre Francesco Benigno racconta a "Vieni da me" i maltrattamenti subiti: "Mio padre mi ha riempito di botte, ho la testa piena di cicatrici"

Francesco Benigno intervistato da Caterina Balivo racconta a “Vieni da me” i maltrattamenti subiti dal padre: “Mio padre mi ha riempito di botte, ho la testa piena di cicatrici”. Una confessione dolorosa e inattesa quella fatta dall’attore siciliano che ha colto di sorpresa Caterina Balivo e l’ha fatta commuovere.

Francesco Benigno ha deciso di raccontarsi nello studio di Caterina Balivo. L’attore ha ripercorso la sua infanzia e ha parlato dei maltrattamenti subiti dal padre. Nella puntata del 24 gennaio 2020 Francesco Benigno inizia con una frase shock:

“Mio padre mi metteva le catene alle caviglie per non farmi uscire di casa”.

Poi, l’attore decide di raccontare un po’ il rapporto che aveva con la madre:

“Mia mamma è morta quando avevo 9 anni. Non sono stato molto con lei: eravamo 13 figli, io ero in collegio d’inverno e in colonia d’estate. Non tornavo a casa nemmeno per le feste di Natale. Quando avrei potuto stare di più con lei, è morta per una grave malattia”.

A questo punto, il viso di Francesco Benigno si scurisce, man mano che i ricordi gli tornano on mente. L’attore siciliano prosegue:

“Sono rimasto con mio padre, analfabeta e giocatore d’azzardo. Quando vinceva, bene. Quando perdeva, erano guai. A 13 anni sono scappato di casa, un fratello è venuto a cercarmi e sono tornato. Mio padre mi ha riempito di botte, ho la testa piena di cicatrici. A 14 anni sono scappato definitivamente e per 9 anni ho dormito ovunque: sulle panchine, alla stazione, nei vagoni. Ho vissuto anche l’esperienza del carcere minorile per qualche furtarello. Poi ho incontrato una persona che mi ha accolto a casa sua, sono cresciuto in questa famiglia: per me sono fratelli e sorelle”.

Un racconto pieno di dolore quello suo che ha colpito molto anche Caterina Balivo.

Un orrore che Francesco Benigno ha dovuto vivere per anni, prima di scappare di casa e finire in strada. Fortunatamente, la sua vita è cambiata nel 1989 quando ha accompagnato un suo amico a fare il provino per il film “Mery per sempre”.

“Il 4 maggio 2019 è stato il trentennale dall’uscita di ‘Mery per sempre’. Il giorno del provino io accompagnavo casualmente un amico. Io ero lì in attesa che lui finisse, Marco Risi mi vide e mi chiese di fare anche io il provino. Non avevo nessuno interesse, il cinema non mi incuriosiva neanche lontanamente. Invece da lì è nata questa grande passione”.

Poi l’amore… la sua compagna Valentina che gli è rimasto accanto nel bene e nel male.