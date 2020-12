Francesco Bettuzzi su Elisabetta Gregoraci: “Non provo più gelosia..”

Era tra le concorrenti più amate di questa edizione, ma Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip e tornare dal piccolo Nathan Falco. Francesco Bettuzzi è pronto di nuovo a commentare le scelte della ex fidanzata.

Proprio Elisabetta Gregoraci, nella stessa sera in cui è uscita dalla casa, ha fatto chiarezza su alcune sue relazioni e ha confermato l’amore per Francesco Bettuzzi. L’uomo ora è tornato a parlare di lei:

Cosa penso di quello che Elisabetta Gregoraci ha detto di me e lei una volta uscita dalla casa del GF Vip? Credo che abbia detto una grande verità. […] Ovviamente non provo più gelosia. A mio modestissimo parere quando finisce un rapporto finisce anche l’amore. Detto questo finisce anche la gelosia.

La donna ha fatto delle dichiarazioni anche su Mino Magli che sembra proprio non volerla lasciare in pace. Bettuzzi non si è frenato dal commentare anche il comportamento di quest’uomo:

A chi mi critica perché parlo di lei dico che devono collegare il cervello prima di scrivere certe cose. Non sono scorretto, scorretti sono i doppiogiochisti e chi ha sempre parlato male alle sue spalle, non io che sono sempre stato. Volente o nolente dalla sua parte e ne ho sempre parlato bene. Per quanto riguarda Magli, che ci sia stato o no io non lo so e poco mi interessa. Posso solo dire che sta sbagliando e anche tanto.

Non mancano neanche i pronostici su chi sarà il vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel parlare però l’uomo sembra voglia mandare una frecciatina alla ex fidanzata per suscitare chissà, forse gelosia?

