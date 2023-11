Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci vittime di un incidente: “Siamo sotto choc”

Nel corso di queste ultime ore Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono resi protagonisti che hanno fatto preoccupare non poco tutti i loro fan. L’influencer ha rivelato sulla sua pagina social di aver subìto un drammatico incidente stradale. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci vittime di un incidente. A rendere pubblica la notizia è stato l’ex protagonista di Temptation Island attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram. Inutile dire che le sue parole hanno fatto preoccupare non poco tutti i fan della coppia:

Ieri notte io e Dru abbiamo fatto un incidente stradale. Sull’autostrada A19 ma mia macchina, una BMW M4, è finita fuori strada sbattendo a un cordolo stradale. Andavamo da Firenze verso Roma per motivi di lavoro e siamo partiti di notte per non trovar traffico.

E, continuando con il suo discorso, Francesco Chiofalo ha poi aggiunto:

Oggi pomeriggio andrò col soccorso stradale e il carroattrezzi a recuperare la macchina che è rimasta incastrata fuori strada, sul posto dell’incidente. Più tardi posto le foto della macchina sul luogo dell’incidente mentre la recupero con il carroattrezzi. Siamo entrambi ancora sotto shock, io personalmente mi sento molto giù di morale ed amareggiato.

Sono stati molti coloro che hanno mostrato affetto e vicinanza alla coppia per la disavventura vissuta. I fan della coppia sono curiosi di scoprire quali siano le condizioni di salute di Drusilla. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se la coppia rivelerà ulteriori dettagli in merito a questa vicenda tanto chiacchierata nelle ultime ore: noi vi terremo senza ombra di dubbio aggiornati.