Lo abbiamo lasciato qualche giorno fa mentre cercava di camminare con le stampelle, Francesco Chiofalo, con l’aiuto della fidanzata Drusilla Gucci. L’’ex volto di Temptation Island e de La Pupa e il Secchioneha preoccupato i suoi fan per le sue condizioni di salute.

Il ragazzo si è sentito male durante una serata in un locale in Sicilia, quando ha accusato di aver sentito uno strano formicolio alla gamba e poi una semi-paralisi. Ma il suo silenzio, dopo aver ammesso di non voler apparire sui social per un po’ nell’attesa di riprendersi, ha destato, come detto, molta preoccupazione, in quanto non si conoscevano le cause del suo malessere.

Quest’ultimo aveva infatti giustificato la sua assenza spiegando i giorni difficili che sta vivendo. Momenti di grande spavento per lui e per tutta la sua famiglia tanto da allontanarsi dai social e spiegando: “Scusate l’assenza ma sono stato piuttosto male in questi giorni. Vi spiegherò quello che mi è capitato appena starò meglio”.

Francesco Chiofalo paralizzato da 4 giorni: ecco cosa è successo

A distanza di giorni però, l’ex volto di Temptation Island è tornato all’interno del proprio profilo Instagram spiegando la sua condizione di salute. Francesco infatti, ha spiegato si essersi sentito paralizzato e di aver creduto al peggio. “Mi sentivo bene, poi mi si è paralizzato il braccio e la gamba destra. Dopo pochi secondi, hanno iniziato a tremare come se avessi il morbo di Parkinson”.

Chiofalo ha poi continuato affermando: “Mi è preso un colpo, così hanno deciso di chiamare un’ambulanza e farmi trasportare d’urgenza in ospedale. La paralisi mi è durata per quattro giorni, a un certo punto ho pensato al peggio, che sarei rimasto invalido. La cosa più pesante era non riuscire a camminare, girare sulla sedia a rotelle. Dopo 4 giorni, la gamba e il braccio hanno smesso di tremare”.

E aggiunge: “Potrebbe essere stata questa camera d’aria che mi è rimasta nel cranio dopo l’operazione che va a creare della pressione al cervello. Ma potrebbe anche non c’entrare nulla e potrebbe essere semplicemente un’infiammazione dei nervi. Per ora è tutto da capire”.