Francesco Chiofalo truffato rivela all’interno del suo profilo Instagram cosa è accaduto e il motivo per il quale, ha perso una grande somma di denaro. Negli ultimi mesi l’influencers è stato al centro dei social per via della sua partecipazione a La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso.

Quest’ultimo in veste ufficiale di ‘pupo’ ha mostrato alcuni lati del suo carattere che hanno conquistato il pubblico a casa. Il ragazzo soprannominato ‘Lenticchio’ dalla sua partecipazione a Temptation Island, di recente è stato vittima di un furto vero e proprio.

Il personal trainer romano ha rivelato all’interno del suo profilo Instagram di essere stato truffato e di aver perso un’ingente somma di denaro. Come solito fare, Francesco si è così sfogato sui social, raccontando ai suoi fan di aver perso circa 10 mila euro.

L’ex pupo svena nei dettagli come alcune persone sono riuscite ad aggirarlo tanto da rubarli una grande somma di denaro. Arrabbiato e molto deluso da sé stesso, Chiofalo porta alla luce l’accaduto condividendo il tutto con i suoi fan.

Francesco Chiofalo truffato: “Mi hanno rubato 10 mila euro”

L’influencer all’interno delle proprie storie Instagram ha così affermato: “Oggi sono arrabbiato, inca***to nero. Sono stato vittima di una truffa. Sono stato veramente un co****ne, veramente stupido”.

Francesco Chiofalo ha raccontato di aver ricevuto una chiamata dalla presunta banca con cui in precedenza aveva già avuto contatti. La persona dall’altra parte della cornetta ha inventato all’influencer che il suo conto stava per essere hackerato, chiedendo i suoi dati personali per fermare i vari movimenti.

È proprio in quel momento che Chiofalo non riconoscendo la truffa, ha acconsentito a fornire tutti i suoi dati personali e le informazioni per accedere al suo conto che, in pochi secondi è stato prosciugato totalmente.

Chiofalo ha poi terminato spiegando: “Praticamente il bonifico è stato fatto all’estero, in Thailandia. Ho chiamato anche il mio avvocato e praticamente sembra che nessuno possa fare niente e me la devo prendere tra virgolette in quel posto. Sono veramente inc****to nero”.