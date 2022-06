Francesco Facchinetti nel cast del Grande Fratello Vip 7? Dopo la sua richiesta ecco il motivo per il quale non lo vedremo in tv

Francesco Facchinetti al GF Vip 7? Questa è l’indiscrezione che nei giorni precedenti aveva fatto il giro del web e a cui, il noto imprenditore ha deciso di fare chiarezza. Ormai da diverse settimane sono diversi i nomi dei vip che sembrerebbero prendere parte alla nuova edizione del reality show firmato Canale 5.

Alfonso Signorini dopo una vacanza al termine della sesta edizione del programma, è già a lavoro per selezionare e scegliere i nuovi volti che entreranno a far parte della casa più spiata d’Italia a settembre.

Tra i tantissimi nomi che negli ultimi giorni erano stati elogiati dai social, si fa largo anche quello che vede protagonista Francesco Facchinetti. Quest’ultimo sarebbe stato contattato dal noto conduttore dopo aver lanciato una richiesta specifica e inaspettata.

È proprio l’ex cantante di recente ad aver fatto chiarezza in merito alla sua possibile partecipazione all’interno del Grande Fratello Vip 7 che, sarebbe scemata a causa della sua famiglia. Facchinetti infatti, ha così voluto spiegare nel dettaglio ciò che è accaduto nei confronti della sua entrata nel reality.

Francesco Facchinetti al GF Vip 7? Ecco la verità sulla sua partecipazione

Dopo il nome di Antonino Spinalbese, anche Francesco Facchinetti è apparso all’interno delle proprie storie Instagram per confermare il contatto con la redazione del GF Vip. Quest’ultimo infatti, era pronto a determinato ad entrare nella casa più spiata d’Italia per dimostrare alcuni lati del suo carattere che in pochi conoscono.

Il famoso produttore era entusiasta e felice di poter partecipare al noto reality fino a quando la sua famiglia e i suoi grandi impegni lavorativi non gliel’hanno impedito. È proprio lui stesso ad aver affermato la necessità di dover rinunciare all’amato programma e alla possibilità di diventare un gieffino.

Francesco Facchinetti ha così affermato: “Se farei il Grande Fratello Vip o rifarei L’Isola dei Famosi? Voi lo sapete che io sono pazzo e quindi sì andrei sia a L’Isola che al GF Vip. Devo raccontarvi la verità, mi avevano anche chiamato per fare il Grande Fratello Vip e io avevo già detto di sì”.

“Poi però la mia famiglia e le persone con cui lavoro mi hanno detto che se fossi andato mi avrebbero azzerato davvero. E qui qualcuno potrebbe dirmi France ma che cavolo vai a fare lì tu che fai un sacco di cose? Io andrei subito perché a me fondamentalmente non me ne frega nulla, io dove mi diverto vado subito. E lì sono sicuro che mi divertirei. Però non posso andare, non mi lasciano proprio andare”, ha spiegato Francesco.