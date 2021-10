Francesco Facchinetti è stato vittima di una brutta aggressione qualche notte fa in un albergo di Roma. Il suo aggressore non è stato uno qualunque, ma Conor McGregor il campione mondiale di Arti marziali miste.

Il lottatore, senza un apparente motivo, avrebbe sferrato un pugno a Francesco Facchinetti dopo una serata trascorsa in allegria in compagnia di altre persone.

Insieme a lui c’erano anche altri VIP che hanno confermato che Francesco Facchinetti non avrebbe fatto nulla per provocare il campione. Proprio questa assurda vicenda è stata messa in dubbio dai fan.

Ora, il cantante ha mostrato la denuncia fatta nei confronti di Conor McGRegor: “Non voglio che questo mondo sportivo, in cui sto anche investendo, venga sporcato da questa vicenda”.

Facchinetti ha anche spiegato che non accetterà nessuna cifra: “Se dovesse chiamarmi l’avvocato di McGregor domani e offrirmi 10 milioni di euro, 10 milioni di euro, 10 santissimi milioni di euro per ritirare la denuncia e per ritirare tutto, io direi di no.