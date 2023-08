Francesco Facchinetti nella bufera, il costo stratosferico della vacanza ai Caraibi fa discutere: ecco la cifra

Nel corso delle ultime ore il nome di Francesco Facchinetti è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Il costo della vacanza che il Vip sta trascorrendo insieme alla sua famiglia ai Caraibi sta facendo molto discutere sul web. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

In questi giorni Francesco Facchinetti e la sua famiglia stanno trascorrendo una meravigliosa vacanza ai Caraibi, precisamente a Mustique Island. Si tratta di una piccola isola privata che si trova nelle Piccole Antille. Quello che non è passato inosservate agli occhi dei più curiosi riguarda il costo stratosferico per soggiornare in questo paradiso. Scopriamo insieme la cifra.

Mustique Island è un’isola privata delle Piccole Antille che conta circa 500 abitanti. Tenetevi forti perché il prezzo per soggiornare in questo paradiso terrestre non è per tutti. Stando a quanto emerso, solo il viaggio per arrivare sull’isola ammonta a circa 3000 euro; ovviamente la cifra si riferisce solo all’andata. Mustique Island si presenta come un vero e proprio paradiso dei Vip. Spesso, infatti, l’isola ha il piacere di ospitare anche il principe William e Kate Middleton.

Francesco Facchinetti in vacanza a Mustique Island con la famiglia: ecco quanto costa soggiornare in questo paradiso terrestre

Alle spese del viaggio vanno poi aggiunte quelle relative al soggiorno. A riguardo, sappiamo che le strutture presenti su Mustique Island propongono diversi pacchetti ognuno con un costo differente. Sappiamo che per un soggiorno minimo di 3 notti la cifra si aggira intorno ai 500 euro.

Più alta, invece, è la cifra qualora si decida di alloggiare per un tempo più lungo e in strutture esclusive. In questo caso, infatti, il costo per rimanere su Mistique Island si aggira intorno ai 2000 euro al giorno.