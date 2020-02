Francesco Facchinetti prende a schiaffi due ragazzi che aggrediscono un anziano cinese Francesco Facchinetti e stato coinvolto in una rissa, per difendere un'anziano signore di origine dall'aggressione di due ragazzi

Francesco Facchinetti noto come presentatore, dj e figlio del famosissimo Roby Facchinetti, cantante e tastierista dei Pooh, finisce in una rissa. L’ex cantante racconta un episodio intollerabile di razzismo. La fobia del Coronavirus si sta diffondendo.

Nelle regioni più colpite, come la Lombardia e il Veneto, c’è il panico e la gente sta perdendo il lume della ragione. A Milano, un anziano cinese, mentre camminava in strada, è stato aggredito da due ragazzi. Il racconto viene fatto da Francesco Facchinetti sulla sua Instagram Story, Il cantante ci confessa di essere molto agitato per via di ciò che gli è appena accaduto.

Mentre era in auto con un suo amico, ha notato che due ragazzi, stavano insultando un anziano di origine orientale: ”Li ho presi a schiaffi”, dichiara. Il conduttore e dj ammette di essersi intromesso nella litigata, per cercare di placare gli animi.

Nel video su Instagram, Francesco Facchinetti, racconta:

”Vicino all’oratorio ci imbattiamo in una rissa. Due giovani italiani, litigano con un anziano cinese e gli rivolgono insulti tipo, Cinese di me*** vattene via. Se c’è questa malattia è colpa tua. Ho cercato di spiegare ai ragazzi che il signore non c’entrava nulla con il coronavirus. Ma non è stato sufficiente, i ragazzi hanno raccolto dei sassi per scagliarli contro il povero anziano. Delle cose folli, che neanche un troglodita, direbbe e farebbe mai”.

È stato lì che il dj con il suo amico si sono avvicinati per difendere l’anziano cinese:

”Uno dei due ragazzi tira un pugno al signore che cade a terra. Non ci ho visto più”, continua Francesco Facchinetti:

”So che sono un quarantenne padre di famiglia, ma li ho presi a schiaffi tutti e due, ma a schiaffi talmente forti che mi fa ancora male la mano. Andate a denunciarmi, non mi importa, se i vostri genitori non vi educano sarà la strada a farlo. Nel nostro paese c’è un’ignoranza totale”.