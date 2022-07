Francesco Facchinetti sconvolto per suo figlio: il motivo

Francesco Facchinetti non smette mai di stupire i suoi fan. In questi giorni il cantante è tornato a far parlare di sé per un episodio che lo ha visto protagonista insieme a suo figlio. La vicenda sta facendo il giro del web ed è diventata virale. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Ovviamente non c’è nulla di cui preoccuparsi. Si tratta di un episodio divertente che ha strappato un sorriso ai moltissimi fan del cantante. La vicenda, infatti, riguarda una scelta presa dal figlio di Francesco Facchinetti e che suo padre non condivide per niente al mondo.

Per chi lo segue da anni è a conoscenza del fatto che Francesco Facchinetti è un grande appassionato di calcio e soprattutto un tifoso sfegatato dell’Inter. L’episodio di cui il cantante si è reso protagonista insieme a suo figlio riguarda proprio questo argomento. Durante una videochiamata fatta con i suoi figli, Francesco Facchinetti ha visto qualcosa che lo ha lasciato senza parole.

Suo figlio, infatti, si è presentato al padre indossando una maglia del Milan. Da tifoso sfegatato dell’Inter qual è, questa situazione ha mandato su tutte le furie il cantante che ha rivolto a suo figlio queste parole:

Che maglia ha addosso mio figlio? Siamo fuori di testa? Leone prometti a papà che è l’ultima volta che metti quella maglia lì per favore.



Dopo che il piccolo ha svelato a suo padre di essere tifoso del Milan, Francesco Facchinetti ha affermato:

Leone, su queste cose non si scherza. Sai che il papà scherza su tutto, ma non su questo. La squadra è l’Inter, non il Milan.

Senza ombra di dubbio uno sketch molto divertente che ha strappato un sorriso a tutti coloro che sui social seguono Francesco Facchinetti e la sua famiglia. Sperando che, prima o poi, il cantante accetti le preferenze calcistiche dei suoi figli.