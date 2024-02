La bellissima Annalisa è sulla cresta dell’onda, in quanto non solo le sue canzoni stanno riscuotendo un successo strepitoso, ma anche la sua vita privata va a gonfie vele. Ma chi è il marito della nota artista e che cosa sappiamo sul suo conto?

Francesco Muglia, marito di Annalisa

Scopriamo qualche dettaglio curioso sulla vita privata e lavorativa di Francesco Muglia.

Come si sono conosciuti Annalisa e Francesco Muglia?

La storia d’amore tra Francesco Muglia e Annalisa è iniziata diverso tempo fa, anche se sembra che i due si siano conosciuti molto tempo prima di diventare una coppia. Annalisa ha infatti dichiarato di aver già incontrato Francesco in precedenza. Si sarebbero poi persi di vista per qualche anno, ma successivamente si sono ritrovati e non si sono più lasciati.

La loro relazione è stata poi resa pubblica in vista del matrimonio dei due. Il loro incontro decisivo si è verificato nel corso dell’Estate del 2020 a bordo dalla Costa Smeralda, una delle più belle navi da crociera italiana. Lei era lì per rappresentare la musica italiana in vista dell’Expo Dubai 2020 ed è proprio in quel frangente che i due si sono conosciuti.

Annalisa il giorno delle nozze

È quindi nata una bellissima storia d’amore che poi il 29 Giugno 2023 è sfociata in un grandissimo matrimonio celebrato a Tellaro, un comune marino in provincia di La Spezia. I due sono davvero molto uniti e nonostante gli impegni reciproci hanno in mente di allargare la loro famiglia molto presto.

Chi è Francesco Muglia e che cosa fa nella vita?

Anche Francesco Muglia è un uomo piuttosto conosciuto, in quanto si tratta del vicepresidente del settore commerciale del gruppo navi Costa Crociere. L’uomo è nato nel 1980 a Padova e si è laureto presso la Facoltà di lettere padovana prima di trasferirsi a Genova.

Francesco e Annalisa sposi

Francesco ha poi avuto la possibilità di studiare anche all’Estero e poi ha trovato lavoro dove è attualmente impiegato. Si tratta di una persona molto riservata e tremendamente legata alla sua famiglia. Da sempre sostiene la moglie nel raggiungimento degli obiettivi personali e comuni: ecco perché insieme sono proprio una bellissima coppia!