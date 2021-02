Francesco Oppini all’attacco di Dayane Mello: “Gioca sporco”

Ospite nella scorsa puntata di Casa Chi Francesco Oppini che commenta le ultime vicende accadute nella casa del Grande Fratello Vip. In particolare l’ex concorrente ha voluto soffermarsi sulla scelta intrapresa da Dayane Mello di mandare l’amica Rosalinda Cannavò al televoto.

La vicenda ha lasciato tutti senza parole visto il rapporto molto intenso che si era creato tra le due nella casa. In tal senso Oppini ha detto che finalmente in questo modo è venuta fuori la vera identità della Mello.

“Premettendo che è solo un discorso inerente al gioco del Grande Fratello e non al momento personale che sta vivendo Dayane per il quale porto molto rispetto. Io credo che sia venuto fuori quello che cercavo di fare capire da ottobre. Dayane, purtroppo, è una persona anaffettiva, incoerente e sta giocando un tipo di gioco che non è comprensibile a me e a molti altri” – ha detto.

A riguardo la decisione di Dayane di mandare al televoto Rosalinda, Francesco Oppini ha dichiarato:

“Quello che ha fatto alla fine, dichiarando Samantha la sua spalla e mandando al televoto Rosalinda, rischiando di farla fuori, credo sia stata la mossa più controproducente per lei. Ha lasciato sconvolti molti sia in studio che da casa. Già quando ci metteva tanto a decidere, io mi guardavo attorno con soddisfazione perché gli altri erano increduli. Sta rischiando di fare fuori la sua compagna di viaggio che ha dichiarato di amare, a tre giorni dalla finale. Per me è inconcepibile. Va bene la strategia, ma giocatela in un altro modo perché così è giocare sporco. È tutto contraddittorio come sempre”.