Francesco Totti compare in un video su Tik Tok e diventa virale Francesco Totti ha voluto provare a fare un video per la piattaforma Tik Tok con sua figlia: dopo averlo postato, il video con il calciatore è diventato virale

Francesco Totti, durante l’assenza della moglie da casa, si scatena coni figli. Il bomber della Roma ha voluto provare ad entrare nel mondo di sua figlia, facendo un video per la piattaforma social Tik Tok. Ecco, però, subito arrivare il risultato di questo esperimento: il video con il giocatore è diventato subito virale.

Francesco Totti sta passando questo periodo a casa con i figli Cristian, Chanel e Isabel. Nel video, però, manca un bel pezzo forte: Ilary Blasi. Il giocatore sta passando davvero molto tempo con i suoi figli. Così, ha fatto questo esperimento, facendo un video con sua figlia Chanel.

La ragazza è una Tik Toker provetta: conta un seguito di quasi 16 mila persone. Ha quindi deciso di voler fare un video con tutta la famiglia, includendo anche il padre e i suoi fratelli. Così, li vediamo tutti e quattro ballare sulle note di 2020 Baby, di Poli OK ft Uzi Lvke.

Salta così subito all’occhio la 12 enne in primo piano, che, molto a suo agio, si scatena ballando serenamente. Dietro di lei, invece, compare Francesco Totti, con in braccio la figlia più piccola, Isabel, che si muove a destra e a sinistra, facendo delle smorfie e qualche mossa che vuol essere un balletto. Alla sinistra di Chanel, ad un certo punto, compare a sorpresa anche il fratello maggiore, Cristian: fa una smorfia e poi scompare.

Chanel cerca di rimanere seria, ma è quasi impossibile. La ragazza, inoltre, è davvero molto simile alla madre: non sarebbe difficile confonderle. In un’intervista, è stato chiesto al giocatore chi stesse più dietro ai figli, tra lui e la moglie. Così ha risposto Francesco Totti: “Chi sta più dietro ai figli? Tutti e due. Anche troppo. Non li lasciamo sempre alle tate. Li portiamo a fare sport tutti i giorni”.

Poi, ha anche parlato della moglie e dell’eventualità di avere un quarto figlio, dicendo: “Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devo tutto a Ilary, lei è il mio braccio sinistro. Il quarto figlio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto”.

Pare, però, che la conduttrice abbia dichiarato di non essere molto propensa a voler fare un altro figlio, ma non si sa mai.