Francesco Totti e Noemi Bocchi, la lite: lui furioso e lei in lacrime

Francesco Totti e Noemi Bocchi si rendono protagonisti di una furiosa lite in un ristorante

Sebbene sia trascorsi ormai alcuni mesi dall’addio più clamoroso dell’estate 2022, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad essere uno degli argomenti più discussi in rete. Tuttavia, di recente a finire al centro della cronaca rosa è stata la relazione tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sono trascorsi alcuni mesi da quando Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto. Eppure l’attenzione mediatica è rivolta sempre sulla loro vita sentimentale. Dopo aver deciso di iniziare una convivenza insieme, i baci in pubblico e le presentazioni con i rispettivi figli, l’ex capitano della Roma e la sua compagna hanno litigato per la prima volta.

Infatti, così come capita a tutte le coppie, Totti e la sua compagna si sono resi protagonisti di una furiosa lite. A dimostrarlo è stato il magazine “Diva e Donna” il quale ha scattato alcune foto mentre la coppia era in un ristorante nella città di Roma.

Dalle immagini in questione possiamo osservare che l’ex calciatore gesticola mentre lei scoppia in lacrime. Queste sono le parole che si possono leggere sulle pagine del giornale:

L’idillio già scricchiola o è solo un piccolo momento di tensione fra innamorati? I gesti dei due innamorati tradiscono una certa tensione che potrebbe ruotare attorno al cellulare. La discussione fra Totti e Noemi continua al tavolo del ristorante e sembra farsi più animata. Mentre la coppia affronta quella che pare essere una prima lite in pubblico, sul fronte Ilary Blasi ci sono novità: la conduttrice è stata sorpresa con un nuovo uomo, un imprenditore tedesco con cui ha trascorso un weekend a Zurigo.

Attualmente non siamo a conoscenza del motivo per cui l’ex marito di Ilary Blasi e la sua nuova compagna si sono scontrati. In ogni modo del web è emersa un’ipotesi: dato che Noemi Bocchi aveva il cellulare i. mano durante la lite, la causa potrebbe essere collegata allo smartphone.