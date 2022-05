Francesco Totti fa gli auguri a sua figlia Chanel: la foto

Senza alcuna ombra di dubbio Francesco Totti è uno dei calciatori più amati e stimati all’interno del mondo del calcio. Di recente, la figlia dell’ex capitano della Roma ha compiuto 15 anni. In occasione del suo compleanno, il marito di Ilary Blasi non ci ha pensato due volte a fare gli auguri a sua figlia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Francesco Totti non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. A seguito delle numerose indiscrezioni sulla presunta crisi con Ilary Blasi, il calciatore è finito di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip è stata una foto che lui stesso ha pubblicato sui social.

Nel corso degli utlimi giorni, la figlia dell’ex capitano della Roma ha compiuto 15 anni. Mentre mamma Ilary Blasi è impegnata a Milano per condurre L’Isola Dei Famosi, Totti ha subito colto l’occasione per augurare buon compleanno a Chanel.

Gli auguri sono stati trasmessi attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. L’immagine in questione ritrae il calciatore in primo piano mentre sua figlia lo bacia teneramente sulla guancia. Queste sono state le parole a corredo della didascalia:



Amore Mio tanti auguri! +15.

Inutile dire che il post in questione ha fatto il boom di like nel giro di pochissime ore. Il gesto del calciatore è stato apprezzato da tutti i suoi fan i quali hanno commentato la foto con numerosi complimenti. A differenza di Ilary Blasi che ha preferito rimanere in silenzio, l’ex capitano ha celebrato il compleanno di Chanel anche attraverso una serie di foto pubblicate sulle sue Instagram Stories in cui ha scritto:

Io e te.

La famiglia di Francesco Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi sono convolati a nozze nel 2005. La coppia è molto legata alla sua famiglia la quale è composta da: la figlia Chanel che adesso ha 15 anni, il figlio Cristian il quale ha 16 anni e sta seguendo la stessa strada del padre e Isabel che a marzo ha compiuto 6 anni.