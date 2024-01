Francesco Totti ha pagato Iovino per l’intervista contro la Blasi? L’indiscrezione e la folle cifra

Sono tante le continue indiscrezioni e le verità che negli ultimi giorni stanno emergendo nei confronti di Ilary Blasi e della sua presunta storia con Cristiano Iovino. Di recente è proprio quest’ultimo ad aver rotto il silenzio spiegando come, tra lui e la conduttrice ci fosse stato qualcosa di più di un semplice caffè.

Una “frequentazione intima” che ha descritto nei dettagli e che ha accostato ad una relazione extraconiugale prima della loro separazione. Parole al quale la stessa Blasi aveva risposto continuando a sottolineare come la verità sia una ed è quella da lei riportata nel Documentario e prossimamente sul suo nuovo libro in uscita domani.

Ora però, le cose sembrano farsi sempre più inaspettate e complicate perché, di recente un’indiscrezione avrebbe rivelato come Iovino sia stato pagato da Francesco Totti per rivelare la relazione tra lui e Ilary. Ecco tutti i dettagli.

Francesco Totti ha pagato Iovino per l’intervista contro la Blasi

A quanto pare, infatti, l’ultima intervista di Cristiano Iovino sarebbe stata spinta ma soprattutto pagata da Francesco Totti con il quale Ilary, sta affrontando una causa di divorzio.

A sollevare questo importante dubbio è la stessa Ilary durante la sua intervista a Verissimo avvenuta gli scorsi giorni. Quest’ultima ha sollevato il dubbio di come le parole di Cristiano siano arrivate proprio nel momento in cui quest’ultima si trovi in causa con l’ex marito che, avrebbe citato l’imprenditore come test del processo.

A confermare quanto spiegato dalla conduttrice è il portale di Fabrizio Corona. All’interno di Dillinger News si è fatto avanti come Francesco Totti avrebbe avuto un incontro con Iovino a Roma nel quale sarebbe poi stato pagato per rilasciare tali dichiarazioni.

Cristiano avrebbe poi chiamato personalmente Il Messaggero per offrire gratuitamente la sua verità e il suo punto di vista. L’imprenditore avrebbe successivamente ricevuto ben 150mila euro dall’ex capitano della Roma per le affermazioni rilasciate nei confronti della sua ex moglie.