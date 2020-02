Francesco Totti lancia due nuove società L'ex capitano della Roma ha scelto un breve filmato per fare questo grande annuncio attraverso i suoi social: "Da oggi inizia per me una nuova avventura".

Francesco Totti attraverso un breve filmato fa un grande annuncio sui social a tutti i suoi fan. Il calciatore romano ha lanciato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma.

L’ex capitano della Roma ha scelto un breve filmato per fare questo grande annuncio attraverso i suoi social: “Da oggi inizia per me una nuova avventura”.

“Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting”.

Negli ultimi mesi Francesco Totti non aveva nascosto la sua intenzione di lavorare nell’ambito dello scouting e come procuratore di giovani calciatori. Infatti si è mostrato molte volte sui social insieme ai manager e ai consulenti poi scelti per le sue società.

Il clamoroso annuncio è stato dato ieri 10 febbraio, lo storico calciatore della Roma ha reso noto il suo futuro nel mondo del calcio.

La sede è a due passi da casa sua, nel quartiere Eur a Roma. Insieme a lui ci sono il suo amico Carlo Cancellieri che è anche suo allenatore nella squadra di calcio a 8, il procuratore Giovanni Demontis che è agente Fifa, lo storico commercialista Adolfo Leonardi e lo scouting Matteo Fittavolini che sarà proprio lui ad occuparsi di scovare nel dettaglio le caratteristiche dei talenti.

Francesco Totti vorrebbe puntare su giocatori che non sono ancora molto noti, al primo posto c’è Sebastiano Esposito dell’Inter, poi con Enrico Chiesa si è parlato di Federico, ma per il momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali. Molti si sono complimentati con il marito della showgirl Ilary Blasi. Tra i primi ci sono i suoi amici Vieri e Toni e molti sperano che presto possa collaborare proprio con loro.