Tragedia nel mondo della musica: Franco Ciani, noto cantautore italiano ed ex marito di Anna Oxa, si è tolto la vita nella sua stanza d’albergo a Fidenza. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda ma l’ipotesi del suicidio è quella più accreditata. Ecco cos’è successo. Il corpo senza vita di Franco Ciani è stato trovato nella mattinata di venerdì, 3 gennaio 2020, dalla cameriera dell’albergo di Fidenza dove il musicista stava alloggiando. Aveva bussato a lungo senza avere nessuna risposta ed era entrata per controllare. Sul posto sono arrivate subito le forze dell’ordine ma il cantante era ormai senza vita. Secondo il medico legale il decesso sarebbe avvenuto nella serata del 2 gennaio 2020 per soffocamento. In testa, Franco Ciani aveva un sacchetto di plastica. Prima di togliersi la vita, il cantante aveva cambiato l’immagine del suo account WhatsApp sostituendo la sua foto con quella di un angelo. Ha lasciato un biglietto d’addio al suo impresario Nando Sepe, spiegando le ragioni del suo gesto estremo. Aveva parlato di problemi finanziari e personali e di delusioni e dolori. Una di queste ragioni era che una sua canzone, affidata a Roberta Faccani, ex di Matia Bazar, era stata rifiutata al Festival di Sanremo. Franco Ciani sposò Anna Oxa nel 1982. Dopo il fallimento del loro matrimonio tra lui e la cantante si erano interroti i rapporti. Aveva all’attivo molti successi come Ti lascerò (che fu cantato da Fausto Leali e Anna Oxa e vinse il Festival di Sanremo 1989) e Tutti i brividi del mondo (che aveva scritto proprio per Anna Oxa). Aveva collaborato con tanti artisti famosi, fra cui Marina Fiordaliso e Lucio Dalla. Il suo impresario Nando Sepe stava cercando di farlo tornare nel mondo della musica leggera italiana. Purtroppo, Franco Ciani era oberato dai debiti e gli erano stati pignorati i diritti Siae sulle sue canzoni di successo. Franco Ciani aveva 62 anni ed era nato il 17 agosto 1957 a Bologna.