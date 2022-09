Franco Terlizzi è stato arrestato: sono gravi le accuse rivolte all’ex pugile

Tutti ricorderanno Franco Terlizzi, ex pugile noto per aver partecipato ad alcuni programmi televisivi. Tra questi non possiamo non citare l’Isola dei Famosi, dove ha partecipato da naufrago. Nelle ultime ore il nome dell’uomo è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa in quanto arrestato questa mattina.

Sono molto gravi le accuse che avrebbero portato all’arresto di Franco Terlizzi, ex volto noto al piccolo schermo per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Questa mattina l’uomo sarebbe finito in manette in seguito alle accuse che gli sono state rivolte.

Nella mattinata di oggi le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto di un gruppo di persone tra cui risulta anche il nome dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Al momento non si hanno informazioni dettagliate sull’arresto che ha coinvolto Franco Terlizzi.

Franco Terlizzi: chi è l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi

Nel 2018 Franco Terlizzi aveva partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi. Qui si è fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo, partecipando in seguito anche ad alcune trasmissioni televisive. Classe 1962, Terlizzi è un ex pugile professionista.

Durante la sua permanenza in Honduras si era confidato con alcuni suoi compagni di avventura, confessando di aver avuto un’infanzia tutt’altro che semplice. Suo padre, infatti, è scappato via di casa lasciando sua mamma in difficoltà. In seguito Terlizzi non ha mai recuperato il rapporto con il papà.

Per chi non lo sapesse, Franco Terlizzi è stato uno sportivo. Il suo amore nei confronti del pugilato gli ha dato molte soddisfazioni. Dopo aver concluso la carriera sportiva, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha iniziato a lavorare come personal trainer dei Vip, per poi diventare Pr nelle discoteche più conosciute di Milano. Franco Terlizzi è stato spesso ospite nel salotto di Barbara D’Urso dove ha fatto conoscere al pubblico suo figlio Michael.